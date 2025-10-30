Пихаленок назвал главного героя победы Динамо над Шахтером

Александр Пихаленок (слева) борется с соперником. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок считает провальным первый тайм поединка 1/8 Кубка Украины с донецким "Шахтером". Футболист рад тому, что "бело-синие" сумели переломить ход встречи.

Пихаленок подтвердил, что "Динамо" уделяет большое внимание игре при стандартных положениях, сообщает пресс-служба "Динамо".

Александр Пихаленок откровенно признал, что "Шахтер" лучше провел первый тайм в матче 1/8 Кубка Украины. Футболист считает, что "горняки" могли забить три или четыре гола, после чего закрыть вопрос о победителе противостояния. Однако голкипер Руслан Нещерет спас "бело-синих" от больших проблем, после чего столичная команда вырвала победу.

Главный тренер Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что произошло в раздевалке "Динамо"

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский не повышал голос в раздевалке команды во время перерыва. Однако он помог футболистам разобраться в причинах проблем, и вторую половину поединка хозяева поля провели гораздо лучше.

Пихаленок заверил, что игроки "Динамо" уже думают о следующем матче против "Шахтера", который состоится в воскресенье, 2 ноября, в рамках украинской Премьер-лиги. Александр надеется, что столичная команда начнет играть с первой, а не с 55-й, минуты. Футболист считает, что "Динамо" находится в хорошем состоянии, поскольку выдержало два сложных поединка за несколько дней и контролировало концовку встречи с "Шахтером" в Кубке Украины.

