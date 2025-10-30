Відео
У Динамо назвали головну причину перемоги над Шахтарем

У Динамо назвали головну причину перемоги над Шахтарем

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 11:01
Оновлено: 11:32
Піхальонок назвав головного героя перемоги Динамо над Шахтарем
Олександр Піхальонок (ліворуч) бореться із суперником. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник київського "Динамо" Олександр Піхальонок вважає провальним перший тайм поєдинку 1/8 Кубка України з донецьким "Шахтарем". Футболіст радий тому, що "біло-сині" зуміли переломити хід зустрічі.

Піхальонок підтвердив, що "Динамо" приділяє велику увагу грі за стандартних положень, повідомляє пресслужба "Динамо".

Олександр Піхальонок відверто визнав, що "Шахтар" краще провів перший тайм у матчі 1/8 Кубка України. Футболіст вважає, що "гірники" могли забити три або чотири голи, після чого закрити питання про переможця протистояння. Однак голкіпер Руслан Нещерет врятував "біло-синіх" від великих проблем, після чого столична команда вирвала перемогу.

Александр Шовковский
Головний тренер Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що сталося в роздягальні "Динамо"

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський не підвищував голос у роздягальні команди під час перерви. Однак він допоміг футболістам розібратися в причинах проблем, і другу половину поєдинку господарі поля провели набагато краще.

Піхальонок запевнив, що гравці "Динамо" вже думають про наступний матч проти "Шахтаря", що відбудеться в неділю, 2 листопада, у рамках української Прем'єр-ліги. Олександр сподівається, що столична команда почне грати з першої, а не з 55-ї, хвилини. Футболіст вважає, що "Динамо" перебуває в хорошому стані, оскільки витримало два складні поєдинки за кілька днів та контролювало кінцівку зустрічі з "Шахтарем" у Кубку України.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
