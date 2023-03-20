В "Динамо" почтили память погибшего защитника Украины

Сергей Сидорчук рассказал об одном из героев Украины

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук почтил память воина Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Рубцова. Он был болельщиком столичной команды.

Рубцов отправился защищать Украину с первых же дней полномасштабной военной интервенции россиян, сообщил Сергей Сидорчук на своей странице в Instagram.

31-летний Сергей Сидорчук снова посвятил одну из публикаций в социальных сетях теме защиты Украины от российских оккупантов. Полузащитник киевской команды рассказал об Алексее Рубцове, который был членом семьи болельщиков "Динамо".

"Спасибо тебе, Алексей "Солдат" Рубцов. Лично никогда не были знакомы, но даже к знакомым людям я редко испытываю такое глубокое уважение и благодарность.

Не знаю, какими словами поддержать семью, которая потеряла отца. Поэтому просто крепко держал за руку Полину. Смотрел в глаза Мирославу. Видел, как мама Ирина внимательно заботится о том, чтобы они продолжали быть максимально беззаботными и счастливыми. Слава таким мамам! Слава нашим Героям!", — написал Сергей Сидорчук.

Памяти защитников Украины

Капитан "Динамо" неспроста вспомнил о защитнике Украины, который погиб в бою с оккупантами. В украинской Премьер-лиге 18-й тур был провозглашен туром памяти в честь погибших на войне представителей футбольного сообщества болельщиков.

Алексей Рубцов был офицеров украинской армии. До февраля 2022-го года он старался не пропускать матчей "Динамо", часто путешествовал с командой на выездные матчи. У него осталось двое детей.

Напомним, Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".

А Екатерина Усик рассказала о том, что во время оккупации Киевской области российские оккупанты ограбили их дом.