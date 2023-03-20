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У "Динамо" вшанували пам'ять загиблого захисника України

20 березня 2023 17:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Динамо вшанували пам'ять загиблого захисника України
Сергій Сидорчук розповів про одного із героїв України
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук вшанував пам'ять воїна Збройних сил України (ЗСУ) Олексія Рубцова. Він був уболівальником столичної команди.

Рубцов вирушив захищати Україну з перших днів повномасштабної військової інтервенції росіян, повідомив Сергій Сидорчук на своїй сторінці в Instagram.

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31-річний Сергій Сидорчук знову присвятив одну із публікацій у соціальних мережах темі захисту України від російських окупантів. Півзахисник київської команди розповів про Олексія Рубцова, який був членом родини вболівальників "Динамо".

Олексій Рубцов

"Спасибі тобі, Олексій "Солдат" Рубцов. Особисто ніколи не були знайомі, але навіть до знайомих людей я рідко відчуваю таку глибоку повагу та подяку.

Не знаю, якими словами підтримати сім'ю, яка втратила батька. Тож просто міцно тримав за руку Поліну. Дивився у вічі Мирославу. Бачив, як мама Ірина уважно дбає про те, щоб вони продовжували бути максимально безтурботними та щасливими. Слава таким мамам! Слава нашим Героям!", — написав Сергій Сидорчук.

Instagram Сергія Сидорчука

Пам'яті захисників України

Капітан "Динамо" недарма згадав про захисника України, який загинув у бою з окупантами. В українській Прем'єр-лізі 18 тур був проголошений туром пам'яті на честь загиблих на війні представників футбольної спільноти вболівальників.

Олексій Рубцов був офіцером української армії. До лютого 2022 року він намагався не пропускати матчів "Динамо", часто подорожував з командою на виїзні матчі. У нього залишилося двоє дітей.

Нагадаємо, Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника в "Аталанти".

А Катерина Усик розповіла про те, що під час окупації Київської області російські окупанти пограбували їхній дім.

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