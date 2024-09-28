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У Довбика вскоре должен появиться новый гендиректор — известно имя кандидата

28 сентября 2024 12:58
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Рома Довбика уволила гендиректора Лину Сулуки и выбрала нового руководителя
Артем Довбик. Фото: "Рома"
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Римская "Рома" после увольнения главного тренера Даниэля Де России провела чистки в руководстве, среди тех, кто уволил наставника. Покинула клуб генеральный директор Лина Сулуки.

Нового генерального директора клуб нашел в Серии А. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

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Отметим, что гречанка Сулуки работала в "Роме" с апреля 2023 года. Именно она сопровождала Довбика во время трансфера из Испании в Рим.

Лина Сулуки
Лина Сулуки. Фото: "Рома"

Новый генеральный директор "Ромы"

Американские владельцы "Ромы" приняли решение, что на должность гендиректора нужно назначить человека, который хорошо знаком с делами в Серии А.

Поэтому выбор пал на действующего генерального директора "Сассуоло" Джованни Карневали. 63-летний специалист является лишь одним из кандидатов, но он пока фаворит.

Джованни Карневали
Джованни Карневали. Фото: footitalia.com

Карневали руководит "Сассуоло" с 2014 года и девять лет не вылетал из Серии А, а в сезоне 2016/2017 гг. вышел в Лигу Европы. Лишь по итогам прошлого сезоне команда стала 19-й и вылетела в Серию B, где сейчас идет третьей.

Напомним, ранее Артем Довбик забил за "Рому" третий гол подряд. В Лиге Европы форвард забил "Атлетику".

Затем Довбик прокомментировал свою игру против "Атлетика" и высказался об результате матча.

футбол Артем Довбик Серия А украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)

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