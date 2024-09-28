Рома Довбика звільнила гендиректора Ліну Сулукі та обрала нового керівника

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Римська "Рома" після звільнення головного тренера Даніеля Де Росії провела чищення у керівництві серед тих, хто звільнив наставника. Покинула клуб генеральний директор Ліна Сулукі.

Нового генерального директора клуб знайшов у Серії А. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

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Зазначимо, що гречанка Сулукі працювала у "Ромі" з квітня 2023 року. Саме вона супроводжувала Довбика під час трансферу з Іспанії до Риму.

Ліна Сулукі. Фото: "Рома"

Новий генеральний директор "Роми"

Американські власники "Роми" ухвалили рішення, що на посаду гендиректора потрібно призначити людину, яка добре знайома зі справами в Серії А.

Тому вибір ліг на чинного генерального директора "Сассуоло" Джованні Карневалі. 63-річний фахівець є лише одним із кандидатів, але він поки що фаворит.

Джованні Карневалі. Фото: footitalia.com

Карневалі керує "Сассуоло" з 2014 року та дев'ять років не вилітав із Серії А, а у сезоні 2016/2017 рр. вийшов до Ліги Європи. Лише за підсумками минулого сезону команда стала 19-ю та вилетіла до Серії B, де зараз йде третьою.

Нагадаємо, раніше Артем Довбик забив за "Рому" третій гол поспіль. У Лізі Європи форвард відзначився у воротах "Атлетика"

Потім Довбик прокоментував свою гру проти "Атлетіка" та висловився про результат матчу.