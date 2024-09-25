Дженоа ждет возвращения Малиновского — заявление клуба

Руслан Малиновский после операции. Фото: instagram.com/genoacfc/

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче чемпионата Италии. Футболист "Дженоа" пропустит как минимум три месяца.

В итальянской команде отреагировали на то, что украинец выбыл из строя, сообщает Tutto Mercato.

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В одном из эпизодов матча "Дженоа" против "Венеции" Руслан Малиновский неудачно наступил на ногу, поскользнулся и получил травму. Украинского футболиста вынесли с поля на носилках. Медицинское обследование показало, что хавбек вывихнул голеностопный сустав и заработал перелом малоберцовой кости.

Руслан Малиновский во время матча. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Что Джилардино сказал о Малиновском

Вскоре после медобследования украинский футболист успешно перенес операцию. Согласно прогнозу медицинского штаба "Дженоа", Малиновский вернется в строй не раньше, чем через три месяца.

Главный тренер итальянской команды Альберто Джилардино заверил, что вся команда ждет выздоровление опытного полузащитника. Наставник назвал Малиновского настоящим профессионалом, который приносит "Дженоа" много пользы. Джилардино заверил, что Руслан будет снова играть в основе после полного выздоровления.

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин сможет подписать контракт с известным английским клубом.

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко в ближайшее время не будет играть в составе "Арсенала".