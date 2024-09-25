Дженоа чекає на повернення Маліновського — заява клубу

Руслан Маліновський після операції. Фото: instagram.com/genoacfc/

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський зазнав важкої травми у матчі чемпіонату Італії. Футболіст "Дженоа" пропустить щонайменше три місяці.

В італійській команді відреагували на те, що українець вибув із ладу, повідомляє Tutto Mercato.

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В одному з епізодів матчу "Дженоа" проти "Венеції" Руслан Маліновський невдало настав на ногу, послизнувся та отримав травму. Українського футболіста винесли з поля на ношах. Медичне обстеження показало, що хавбек вивихнув гомілковостопний суглоб і заробив перелом малогомілкової кістки.

Руслан Маліновський під час матчу. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Що Джилардіно сказав про Маліновського

Незабаром після медобстеження український футболіст успішно переніс операцію. Згідно з прогнозом медичного штабу "Дженоа", Маліновський повернеться в дію не раніше, ніж за три місяці.

Головний тренер італійської команди Альберто Джилардіно запевнив, що вся команда чекає на одужання досвідченого півзахисника. Наставник назвав Маліновського справжнім професіоналом, який приносить "Дженоа" багато користі. Джилардіно запевнив, що Руслан знову гратиме в основі після повного одужання.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін зможе підписати контракт із відомим англійським клубом.

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко найближчим часом не гратиме у складі "Арсенала".