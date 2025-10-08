Видео
Україна
Видео

У Ярмолюка травма, но Ребров не спешит отправлять его домой

У Ярмолюка травма, но Ребров не спешит отправлять его домой

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 17:23
Ярмолюк травмировался, но Ребров на него надеется
Егор Ярмолюк. Фото: кадр из видео

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк получил травму в последнем матче АПЛ против "Манчестер Сити" и досрочно покинул поле. При этом, он приехал в расположение сборной Украины.

Паблик "ТаТоТаке" сообщил детали о травме футболиста и позицию по этому поводу у тренерского штаба.

Егор Ярмолюк
Егор Ярмолюк
Егор Ярмолюк. Фото: УАФ

Ярмолюк имеет шансы сыграть за сборную

По информации источника, Ярмолюк остался в расположении национальной команды несмотря на травму. Врачи уже диагностировали у игрока повреждение связок голеностопного сустава. По этой причине Егор пропустил тренировку 7 октября.

Источник утверждает, что тренеры надеются на его участие хотя бы в матче против Азербайджана, который пройдет 12 октября.

Матч против Исландии, 9 октября, точно пройдет без Ярмолюка.

Ярмолюк дебютировал за сборную в марте 2025-го против Бельгии. В сезоне 2025/2026 за "Брентфорд" провел девять матчей и отметился одним ассистом.

Сборная Украины сейчас нуждается в победе в матчах с Исландией и Азербайджаном, поскольку от этого зависит попадание команды на чемпионат мира-2026.

Напомним, "Динамо" купит легионера на проблемную позицию на фланге атаки.

Артема Довбика жестко раскритиковали за плохую игру в "Роме".

футбол Сборная Украины по футболу Егор Ярмолюк Брентфорд украинские легионеры (футбол) травма
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
