Ярмолюк травмировался, но Ребров на него надеется

У Ярмолюка травма, но Ребров не спешит отправлять его домой
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк получил травму в последнем матче АПЛ против "Манчестер Сити" и досрочно покинул поле. При этом, он приехал в расположение сборной Украины.
Паблик "ТаТоТаке" сообщил детали о травме футболиста и позицию по этому поводу у тренерского штаба.
Ярмолюк имеет шансы сыграть за сборную
По информации источника, Ярмолюк остался в расположении национальной команды несмотря на травму. Врачи уже диагностировали у игрока повреждение связок голеностопного сустава. По этой причине Егор пропустил тренировку 7 октября.
Источник утверждает, что тренеры надеются на его участие хотя бы в матче против Азербайджана, который пройдет 12 октября.
Матч против Исландии, 9 октября, точно пройдет без Ярмолюка.
Ярмолюк дебютировал за сборную в марте 2025-го против Бельгии. В сезоне 2025/2026 за "Брентфорд" провел девять матчей и отметился одним ассистом.
Сборная Украины сейчас нуждается в победе в матчах с Исландией и Азербайджаном, поскольку от этого зависит попадание команды на чемпионат мира-2026.
