Ярмолюк травмувався, але Ребров на нього сподівається

У Ярмолюка травма, але Ребров не поспішає відправляти його додому
Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк отримав травму в останньому матчі АПЛ проти "Манчестер Сіті" й достроково покинув поле. При цьому, він приїхав у розташування збірної України.
Паблік "ТаТоТаке" повідомив деталі про травму футболіста та позицію щодо цього у тренерського штабу.
Ярмолюк має шанси зіграти за збірну
За інформацією джерела, Ярмолюк залишився в розташуванні національної команди попри травму. Лікарі вже діагностували у гравця ушкодження зв'язок гомілкостопного суглоба. З цієї причини Єгор пропустив тренування 7 жовтня.
Джерело стверджує, що тренери сподіваються на його участь хоча б у матчі проти Азербайджану, який пройде 12 жовтня.
Матч проти Ісландії, 9 жовтня, точно пройде без Ярмолюка.
Ярмолюк дебютував за збірну в березні 2025-го проти Бельгії. У сезоні 2025/2026 за "Брентфорд" провів дев’ять матчів та відзначився одним асистом.
Збірна України наразі потребує перемоги в матчах з Ісландією та Азербайджаном, оскільки від цього залежить потрапляння команди на чемпіонат світу-2026.
