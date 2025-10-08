Ярмолюк травмувався, але Ребров на нього сподівається

Єгор Ярмолюк. Фото: кадр з відео

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк отримав травму в останньому матчі АПЛ проти "Манчестер Сіті" й достроково покинув поле. При цьому, він приїхав у розташування збірної України.

Паблік "ТаТоТаке" повідомив деталі про травму футболіста та позицію щодо цього у тренерського штабу.

Єгор Ярмолюк. Фото: УАФ

Ярмолюк має шанси зіграти за збірну

За інформацією джерела, Ярмолюк залишився в розташуванні національної команди попри травму. Лікарі вже діагностували у гравця ушкодження зв'язок гомілкостопного суглоба. З цієї причини Єгор пропустив тренування 7 жовтня.

Джерело стверджує, що тренери сподіваються на його участь хоча б у матчі проти Азербайджану, який пройде 12 жовтня.

Матч проти Ісландії, 9 жовтня, точно пройде без Ярмолюка.

Ярмолюк дебютував за збірну в березні 2025-го проти Бельгії. У сезоні 2025/2026 за "Брентфорд" провів дев’ять матчів та відзначився одним асистом.

Збірна України наразі потребує перемоги в матчах з Ісландією та Азербайджаном, оскільки від цього залежить потрапляння команди на чемпіонат світу-2026.

