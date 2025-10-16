Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Киеве состоялось экстренное заседание клубов УПЛ

В Киеве состоялось экстренное заседание клубов УПЛ

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 00:09
В УПЛ возвращают чемпионат U-21 и готовят масштабную судейскую реформу
Болельщики на трибунах. Фото: сайт УПЛ

С начала следующего сезона в Украинской премьер-лиге начнет действовать новая реформа. Она будет касаться молодежного чемпионата U-21.

По информации "ТаТоТаке", 15 октября в Киеве состоялось плановое заседание представителей клубов УПЛ.

Реклама
Читайте также:

О чем говорили клубы УПЛ

По информации источника, ключевыми темами встречи стали судейская реформа и регламент чемпионата U-21, который планируют вернуть со следующего сезона.

Источник сообщил, что в чемпионате U-21 в составе молодежных команд каждого клуба позволят играть до пяти игроков старше 21 года.

Организаторы считают, что это должно сделать турнир более конкурентным и полезным для развития талантов, ведь с 2021-го лига U-21 была отменена и заменена женским чемпионатом.

Также "Полесье", "Кривбасс" и "Оболонь" инициируют судейскую реформу. Их позицию поддерживают гиганты "Шахтер" и "Динамо".

Представители обсудили систему VAR, объективность назначений и антикоррупционные меры.

Напомним, 40-летний Криштиану Роналду побил рекорд в отборах ЧМ.

Также Гарри Кейн помог сборной Англии и установил новый рекорд.

УАФ футбол судьи УПЛ футбольные правила
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации