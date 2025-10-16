В УПЛ возвращают чемпионат U-21 и готовят масштабную судейскую реформу

В Киеве состоялось экстренное заседание клубов УПЛ
С начала следующего сезона в Украинской премьер-лиге начнет действовать новая реформа. Она будет касаться молодежного чемпионата U-21.
По информации "ТаТоТаке", 15 октября в Киеве состоялось плановое заседание представителей клубов УПЛ.
О чем говорили клубы УПЛ
По информации источника, ключевыми темами встречи стали судейская реформа и регламент чемпионата U-21, который планируют вернуть со следующего сезона.
Источник сообщил, что в чемпионате U-21 в составе молодежных команд каждого клуба позволят играть до пяти игроков старше 21 года.
Организаторы считают, что это должно сделать турнир более конкурентным и полезным для развития талантов, ведь с 2021-го лига U-21 была отменена и заменена женским чемпионатом.
Также "Полесье", "Кривбасс" и "Оболонь" инициируют судейскую реформу. Их позицию поддерживают гиганты "Шахтер" и "Динамо".
Представители обсудили систему VAR, объективность назначений и антикоррупционные меры.
