В УПЛ повертають чемпіонат U-21 і готують масштабну суддівську реформу

З початку наступного сезону в Українській прем'єр-лізі почне діяти нова реформа. Вона стосуватиметься молодіжного чемпіонату U-21.

За інформацією "ТаТоТаке", 15 жовтня в Києві відбулося планове засідання представників клубів УПЛ.

Про що говорили клуби УПЛ

За інформацією джерела, ключовими темами зустрічі стали суддівська реформа та регламент чемпіонату U-21, який планують повернути з наступного сезону.

Джерело повідомило, що в чемпіонаті U-21 в складі молодіжних команд кожного клубу дозволять грати до п'яти гравців старше 21 року.

Організатори вважають, що це має зробити турнір більш конкурентним і корисним для розвитку талантів, адже з 2021-го ліга U-21 була скасована та замінена жіночим чемпіонатом.

Також "Полісся", "Кривбас" і "Оболонь" ініціюють суддівську реформу. Їхню позицію підтримують гіганти "Шахтар" і "Динамо".

Представники обговорили систему VAR, об'єктивність призначень і антикорупційні заходи.

