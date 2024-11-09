Passion UA увольняет мобилизованных работников: скандал в команде Зинченко

Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Украинская команда из CS2 Passion UA, основателем которой является футболист национальной сборной Александр Зинченко, попала в скандал. Менеджмент организации обвинили в недостойном отношении к мобилизованным работникам.

О проблеме на своем Телеграмм-канале сообщил комментатор Виталий "v1lat" Волочай.

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Проблемы в команде Зинченко

По информации Волочая, у 39-й команды рейтинга HLTV мобилизованных работников увольняют и не выплачивают задолженности по зарплате.

Волочай отметил, что, в отличие от Passion UA, в организации Maincast поддерживают мобилизованных работников, сохраняя за ними рабочее место и обеспечивая оплату до демобилизации.

Комментатор не призывает Passion UA продолжать выплачивать зарплату, но просит хранить за работниками рабочее место.

Волочай надеется, что руководство команды отреагирует на ситуацию, а в противном случае он будет продолжать обращать внимание на эту проблему.

Passion UA в скором времени примут участие в европейском RMR-турнире, где будут разыгрываться путевки на мейджор в Шанхае.

Напомним, украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин скоро может перейти в Серию А.

Ранее стало известно, что из "Реала" может уйти основной голкипер Тибо Куртуа.