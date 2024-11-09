Passion UA звільняє мобілізованих працівників: скандал у команді Зінченка

Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Українська команда з CS2 Passion UA, засновником якої є футболіст національної збірної Олександр Зінченко, потрапила в скандал. Менеджмент організації звинуватили у негідному відношенні до мобілізованих працівників.

Про проблему на своєму Телеграм-каналі повідомив коментатор Віталій "v1lat" Волочай.

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Проблеми в команді Зінченка

За інформацією Волочая, у 39-ї команди рейтингу HLTV мобілізованих працівників звільняють та не виплачують заборгованості по зарплаті.

Волочай зазначив, що, на відміну від Passion UA, в організації Maincast підтримують мобілізованих працівників, зберігаючи за ними робоче місце та забезпечуючи оплату до демобілізації.

Коментатор не закликає Passion UA продовжувати виплачувати зарплату, але просить зберігати за працівниками робоче місце.

Волочай сподівається, що керівництво команди відреагує на ситуацію, інакше він і далі звертатиме увагу на цю проблему.

Passion UA невдовзі візьме участь у європейському RMR-турнірі, де будуть розігруватися путівки на мейджор в Шанхаї.

Нагадаємо, український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін невдовзі може перейти в Серію А.

Раніше стало відомо, що з "Реалу" може піти основний голкіпер Тібо Куртуа.