В Ливерпуле решили дальнейшую судьбу Арне Слота

Дата публикации 30 октября 2025 16:31
обновлено: 14:37
Увольнение Слота — в Ливерпуле приняли важное решение
Уго Экитике (слева) и тренер Арне Слот. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

"Ливерпуль" потерпел очередное поражение от "Кристал Пэлас", который обыграл "красных" второй раз за сезон. Действующие чемпионы Англии выбыли из розыгрыша Кубка лиги. 

Новое фиаско "Ливерпуля" не изменило позиции тренера Арне Слота, сообщает Mirror

Читайте также:

"Кристал Пэлас" разгромил "Ливерпуль" на выезде со счетом 3:0 в четвертом раунде Кубка английской лиги. Это шестое поражение "красных" в семи матчах и второй в сезоне от "орлов" в сезоне.  

Подопечные Арне Слота неплохо начали сезон и выиграли первые семь матчей во всех турнирах, но затем последовал спад. Он привел не только к вылету из Кубка лиги, но и к тому, что "красные" опустились на 7 место в турнирной таблице АПЛ. 

Мохамед Салах
Мохамед Салах со скамейки запасных наблюдает за Арне Слотом. Фото: Reuters/Phil Noble

Несмотря на это, в руководстве клуба твердо решили не увольнять главного тренера как минимум до лета следующего года. Нидерландский специалист пользуется большим доверием после того, как завоевал чемпионство в первый же сезон с "Ливерпулем". 

Что Слот сказал о вылете из Кубка лиги 

Наставник "красных" посетовал на кадровые проблемы и большое количество травмированных футболистов команды. Арне Слот заявил, что у него осталось только 15 здоровых игроков, которые могут выходить на поле. 

"Наш состав совершенно не такой большой, как может показаться", — заявил тренер. 

Летом 2025 года "Ливерпуль" потратил на новых футболистов 483 млн евро, что является трансферным рекордом в мире. 

Напомним, футболист "Барселоны" Ламин Ямаль больше не сможет выступать на своем привычном уровне. 

Украинский боксер Василий Ломаченко впервые после окончания профессиональной карьеры появился на публике

спорт футбол Ливерпуль тренер АПЛ Арне Слот
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
