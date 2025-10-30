Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Ліверпулі вирішили подальшу долю Арне Слота

У Ліверпулі вирішили подальшу долю Арне Слота

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 16:31
Оновлено: 14:37
Звільнення Слота — у Ліверпулі ухвалили важливе рішення
Уго Екітіке (ліворуч) та тренер Арне Слот. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

"Ліверпуль" зазнав чергової поразки від "Кристал Пелас", який обіграв "червоних" вдруге за сезон. Чинні чемпіони Англії вибули з розіграшу Кубка ліги.

Нове фіаско "Ліверпуля" не змінило позиції тренера Арне Слота, повідомляє Mirror.

Реклама
Читайте також:

"Кристал Пелас" розгромив "Ліверпуль" на виїзді з рахунком 3:0 у четвертому раунді Кубка англійської ліги. Це шоста поразка "червоних" у семи матчах та друга в сезоні від "орлів" у сезоні.

Підопічні Арне Слота непогано почали сезон та виграли перші сім матчів у всіх турнірах, але потім почався спад. Він призвів не тільки до вильоту з Кубка ліги, а й до того, що "червоні" опустилися на 7 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Мохамед Салах
Мохамед Салах з лави запасних спостерігає за Арне Слотом. Фото: Reuters/Phil Noble

Попри це, у керівництві клубу твердо вирішили не звільняти головного тренера щонайменше до літа наступного року. Нідерландський фахівець має велику довіру після того, як завоював чемпіонство в перший же сезон із "Ліверпулем".

Що Слот сказав про виліт із Кубка ліги

Наставник "червоних" поскаржився на кадрові проблеми та велику кількість травмованих футболістів команди. Арне Слот заявив, що у нього залишилося тільки 15 здорових гравців, які можуть виходити на поле.

"Наш склад абсолютно не такий великий, як може здатися", — заявив тренер.

Влітку 2025 року "Ліверпуль" витратив на нових футболістів 483 млн євро, що є трансферним рекордом у світі.

Нагадаємо, футболіст "Барселони" Ламін Ямаль більше не зможе виступати на своєму звичному рівні.

Український боксер Василь Ломаченко вперше після закінчення професійної кар'єри з'явився на публіці.

спорт футбол Ліверпуль тренер АПЛ Арне Слот
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації