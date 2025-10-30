Звільнення Слота — у Ліверпулі ухвалили важливе рішення

Уго Екітіке (ліворуч) та тренер Арне Слот. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

"Ліверпуль" зазнав чергової поразки від "Кристал Пелас", який обіграв "червоних" вдруге за сезон. Чинні чемпіони Англії вибули з розіграшу Кубка ліги.

Нове фіаско "Ліверпуля" не змінило позиції тренера Арне Слота, повідомляє Mirror.

"Кристал Пелас" розгромив "Ліверпуль" на виїзді з рахунком 3:0 у четвертому раунді Кубка англійської ліги. Це шоста поразка "червоних" у семи матчах та друга в сезоні від "орлів" у сезоні.

Підопічні Арне Слота непогано почали сезон та виграли перші сім матчів у всіх турнірах, але потім почався спад. Він призвів не тільки до вильоту з Кубка ліги, а й до того, що "червоні" опустилися на 7 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Мохамед Салах з лави запасних спостерігає за Арне Слотом. Фото: Reuters/Phil Noble

Попри це, у керівництві клубу твердо вирішили не звільняти головного тренера щонайменше до літа наступного року. Нідерландський фахівець має велику довіру після того, як завоював чемпіонство в перший же сезон із "Ліверпулем".

Що Слот сказав про виліт із Кубка ліги

Наставник "червоних" поскаржився на кадрові проблеми та велику кількість травмованих футболістів команди. Арне Слот заявив, що у нього залишилося тільки 15 здорових гравців, які можуть виходити на поле.

"Наш склад абсолютно не такий великий, як може здатися", — заявив тренер.

Влітку 2025 року "Ліверпуль" витратив на нових футболістів 483 млн євро, що є трансферним рекордом у світі.

