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В Минспорте назвали количество уничтоженных спортивных объектов из-за войны РФ

30 мая 2024 06:44
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Сколько спортивных объектов уничтожила РФ: цифра он Минспорта
Сергей Быков. Фото: Скриншот видео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

За более чем 2 года войны в Украине российская армия уничтожила или повредила 516 спортивных объектов по всей стране. Таким образом, война РФ влияет на весь украинский спорт и пытается его уничтожить. Вряд ли можно сказать, что на какой-то вид спорта война повлияла меньше или больше.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Сергей Быков, спикер Министерства молодежи и спорта.

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"Что имеет большее значение уничтоженная россиянами Ледовая арена в Мариуполе или разрушенный бассейн в Днепре. Определить, что важнее,  невозможно. От войны в Украине пострадал весь спорт и страдает ежедневно дальше" , — уточнил Быков.

Напомним, украинские спортсмены стали обладателями еще одной олимпийской лицензии на Игры в Париже. Речь идет о квоте в женском маунтинбайке.

Артем Довбык трогательно помог раненому военному ВСУ.

А в сети появились свежие фото Донбасс Арены, гниющей и разрушающейся в российской оккупации.

война
спорт
война в Украине

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