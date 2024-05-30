Сколько спортивных объектов уничтожила РФ: цифра он Минспорта

Сергей Быков. Фото: Скриншот видео

За более чем 2 года войны в Украине российская армия уничтожила или повредила 516 спортивных объектов по всей стране. Таким образом, война РФ влияет на весь украинский спорт и пытается его уничтожить. Вряд ли можно сказать, что на какой-то вид спорта война повлияла меньше или больше.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Сергей Быков, спикер Министерства молодежи и спорта.

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"Что имеет большее значение — уничтоженная россиянами Ледовая арена в Мариуполе или разрушенный бассейн в Днепре. Определить, что важнее, — невозможно. От войны в Украине пострадал весь спорт и страдает ежедневно дальше" , — уточнил Быков.

Напомним, украинские спортсмены стали обладателями еще одной олимпийской лицензии на Игры в Париже. Речь идет о квоте в женском маунтинбайке.

Артем Довбык трогательно помог раненому военному ВСУ.

А в сети появились свежие фото Донбасс Арены, гниющей и разрушающейся в российской оккупации.