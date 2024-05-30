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У Мінспорті назвали кількість знищених спортивних об'єктів через війну РФ

30 травня 2024 06:44
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Скільки спортивних об'єктів знищила РФ: цифра він Мінспорту
Сергій Биков. Фото: Скріншот відео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

За більш як 2 роки війни в Україні російська армія знищила або пошкодила 516 спортивних об’єктів по всій країні. Таким чином війна РФ впливає на увесь український спорт і намагається його знищити. Навряд можна сказати, що на якусь область спорту війна вплинула менше чи більше. 

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Сергій Биков, речник Міністерства молоді та спорту.

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"Що має більше значення – знищена росіянами Льодова арена у Маріуполі чи зруйнований басейн у Дніпрі. Визначити, що важливіше – неможливо. Від війни в Україні постраждав увесь спорт і страждає щоденно далі", — уточнив Биков.

Нагадаємо, українські спортсмени стали володарями ще однієї олімпійської ліцензії на Ігри у Парижі. Йдеться про квоту в жіночому маунтінбайку. Артем Довбик зворушливо допоміг пораненому військовому ЗСУ.  А у мережі з'явилися свіжі фото Донбас Арени, яка гниє та руйнується в російській окупації.

війна
спорт
війна в Україні

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