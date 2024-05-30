Скільки спортивних об'єктів знищила РФ: цифра він Мінспорту

Сергій Биков. Фото: Скріншот відео

За більш як 2 роки війни в Україні російська армія знищила або пошкодила 516 спортивних об’єктів по всій країні. Таким чином війна РФ впливає на увесь український спорт і намагається його знищити. Навряд можна сказати, що на якусь область спорту війна вплинула менше чи більше.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Сергій Биков, речник Міністерства молоді та спорту.

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"Що має більше значення – знищена росіянами Льодова арена у Маріуполі чи зруйнований басейн у Дніпрі. Визначити, що важливіше – неможливо. Від війни в Україні постраждав увесь спорт і страждає щоденно далі", — уточнив Биков.

Нагадаємо, українські спортсмени стали володарями ще однієї олімпійської ліцензії на Ігри у Парижі. Йдеться про квоту в жіночому маунтінбайку. Артем Довбик зворушливо допоміг пораненому військовому ЗСУ. А у мережі з'явилися свіжі фото Донбас Арени, яка гниє та руйнується в російській окупації.