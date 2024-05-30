Скільки спортивних об'єктів знищила РФ: цифра він Мінспорту

У Мінспорті назвали кількість знищених спортивних об'єктів через війну РФ
За більш як 2 роки війни в Україні російська армія знищила або пошкодила 516 спортивних об’єктів по всій країні. Таким чином війна РФ впливає на увесь український спорт і намагається його знищити. Навряд можна сказати, що на якусь область спорту війна вплинула менше чи більше.
Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Сергій Биков, речник Міністерства молоді та спорту.
"Що має більше значення – знищена росіянами Льодова арена у Маріуполі чи зруйнований басейн у Дніпрі. Визначити, що важливіше – неможливо. Від війни в Україні постраждав увесь спорт і страждає щоденно далі", — уточнив Биков.
Нагадаємо, українські спортсмени стали володарями ще однієї олімпійської ліцензії на Ігри у Парижі. Йдеться про квоту в жіночому маунтінбайку. Артем Довбик зворушливо допоміг пораненому військовому ЗСУ. А у мережі з'явилися свіжі фото Донбас Арени, яка гниє та руйнується в російській окупації.
Читайте Новини.LIVE!