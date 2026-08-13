У Мудрика появился вариант для аренды, который его устроит

Михаил Мудрик на скамейке запасных в "Челси". Фото: Reuters

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Лондонский "Челси" решительно настроен отдать Михаила Мудрика в аренду на весь сезон 2026/27. При этом "синие" не собираются продавать игрока. И клуб, и футболист рассматривают варианты продолжения карьеры в Англии.

Оптимальный вариант уже найден, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Coventry Live.

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик получил разрешение вернуться на поле меньше месяца назад. Он не играл с ноября 2024 года из-за обвинения в употреблении запрещенного препарата. Сразу после возвращения на поле вингер отметился результативным действием за "Челси", но лондонцы все равно хотят отдать футболиста в аренду.

Вариант с "Ковентри"

Несколько клубов уже изъявили желание предложить контракт Михаилу Мудрику. Приоритетом для игрока является выступление в АПЛ, и в "Челси" согласны с этим тезисом. Именно по этой причине аренда в "Ковентри" может устроить все стороны.

"Небесно-голубые" победили в Чемпионшипе и вернулись в Премьер-лигу с большими амбициями. Команда Фрэнка Лэмпарда уже потратила на усиление состава более 80 млн евро, и это не предел. Клуб заинтересован в аренде украинца, сделку могут заключить уже в ближайшее время.

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