Мудрик получит новый шанс в Челси — тренер назвал условие

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик получит возможность сыграть в основе "Челси". Вингер не выходил на поле в двух матчах подряд.

У Мудрика появится шанс проявить себя в важном поединке, сообщает The Guardian.

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Михаил Мудрик в "Челси". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Шанс для Мудрика

Энцо Мареска считает, что конкуренция с Джейдоном Санчо пойдет на пользу всем футболистам "Челси", которые играют на левом фланге. Тренер похвалил Михаила Мудрика за то, как украинец работает на тренировках, но снова заявил, что не может гарантировать ему место в основном составе.

Наставник "Челси" пообещал, что Мудрик сыграет в ближайшем матче команды. Во вторник, 24 сентября, "синие" сыграют в Кубке английской лиги против "Барроу". Если украинец сумеет проявить себя, то получит надежду чаще играть за "Челси".

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