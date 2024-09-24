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У Мудрика появится шанс пробиться в основу Челси — тренер назвал условие

24 сентября 2024 14:01
Сергей Романчук - Редактор
Мудрик получит новый шанс в Челси — тренер назвал условие
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/chelseafc/
Сергей Романчук - Редактор

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик получит возможность сыграть в основе "Челси". Вингер не выходил на поле в двух матчах подряд.

У Мудрика появится шанс проявить себя в важном поединке, сообщает The Guardian.

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему количество игрового времени Михаила Мудрика в последнее время сильно сократилось. Конкурент украинца Джейдон Санчо уверенно дебютировал в составе "синих" и приносит команде пользу. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в "Челси". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Шанс для Мудрика 

Энцо Мареска считает, что конкуренция с Джейдоном Санчо пойдет на пользу всем футболистам "Челси", которые играют на левом фланге. Тренер похвалил Михаила Мудрика за то, как украинец работает на тренировках, но снова заявил, что не может гарантировать ему место в основном составе. 

Наставник "Челси" пообещал, что Мудрик сыграет в ближайшем матче команды. Во вторник, 24 сентября, "синие" сыграют в Кубке английской лиги против "Барроу". Если украинец сумеет проявить себя, то получит надежду чаще играть за "Челси". 

Напомним, защитник сборной Украины Виталий Миколенко может получить известного тренера в "Эвертоне". 

Глава УАФ Андрей Шевченко сорвал планы по возвращению российских спортсменов на турниры под эгидой УЕФА. 

спорт футбол Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска

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