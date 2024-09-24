Мудрик отримає новий шанс у Челсі — тренер назвав умову

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/chelseafc/

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик здобуде можливість зіграти в основі "Челсі". Вінгер не виходив на поле у двох матчах поспіль.

У Мудрика з'явиться шанс проявити себе у важливому поєдинку, повідомляє The Guardian.

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Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска пояснив, чому кількість ігрового часу Михайла Мудрика останнім часом відчутно скоротилася. Конкурент українця Джейдон Санчо впевнено дебютував у складі "синіх" та приносить команді користь.

Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Шанс для Мудрика

Енцо Мареска вважає, що конкуренція з Джейдоном Санчо піде на користь усім футболістам "Челсі", які грають на лівому фланзі. Тренер похвалив Михайла Мудрика за те, як українець працює на тренуваннях, але знову заявив, що не може гарантувати йому місце в основному складі.

Наставник "Челсі" пообіцяв, що Мудрик зіграє у найближчому матчі команди. У вівторок, 24 вересня, "сині" зіграють у Кубку англійської ліги проти "Барроу". Якщо українець зможе проявити себе, то отримає надію частіше грати за "Челсі".

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