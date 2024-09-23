Владелец Ромы Дэн Фридкин близок к покупке Эвертона в Английской премьер-лиге

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Американский владелец "Ромы" Дэн Фридкин готовится зайти в Английскую премьер-лигу. Инвестор, купивший летом игрока сборной Украины Артем Довбика, уже нашел проблемный клуб, где он будет руководить.

Об новой инвестиции Фридкина сообщил портал The Athletic.

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По информации источника, Фридкин очень близок к покупке 94% акций ливерпульского "Эвертона", где играет украинец Виталий Миколенко.

Виталий Миколенко и Артем Довбик. Фото: УАФ

На текущий момент американец ведет переговоры с нынешним владельцем Фархадом Мошири и вскоре стороны должны пожать руки.

Ранее главным кандидатом на покупку "Эвертона" был американец Джон Текстор, но Фридкин перебил его предложение.

Отметим, что для Фридкина это вторая попытка купить "Эвертон". В июне Дэн вел переговоры, но затем отказался.

Новому владельцу придется заплатить почти 800 млн долларов долгов "Эвертона". В основном это связано с тем, что клуб брал кредиты на новый стадион. Упростит положение инвестора то, что его компания была одним из кредиторов клуба.

После ухода из "Эвертона" главного тренера Карло Анчелотти команда продолжает бороться за выживание в АПЛ. В текущем сезоне у подопечных Шона Дайча четыре поражения в пяти матчах и предпоследнее место в АПЛ.

Напомним, ранее Довбик, пришедший в "Рому" из испанской "Жироны", смог принести римлянам первую победу в сезоне.

Виктор Цыганков остался единственным украинцем в "Жироне", поскольку команду после Довбика покинул еще один украинский игрок.