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У пару до Довбика у власника Роми з'явиться інший зірковий футболіст із Черкас

23 вересня 2024 17:06
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Власник Роми Ден Фрідкін близький до покупки Евертона в Англійській прем&#39;єр-лізі
Артем Довбик. Фото: "Рома"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Американський власник "Роми" Ден Фрідкін готується зайти до Англійської прем'єр-ліги. Інвестор, який купив улітку гравця збірної України Артем Довбика, вже знайшов проблемний клуб, де він керуватиме.

Про нову інвестицію Фрідкіна повідомив портал The Athletic.

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За інформацією джерела, Фрідкін дуже близький до купівлі 94% акцій ліверпульського "Евертона", де грає українець Віталій Миколенко.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко та Артем Довбик. Фото: УАФ

На цю мить американець веде переговори з нинішнім власником Фархадом Моширі і незабаром сторони мають потиснути руки.

Раніше головним кандидатом на покупку "Евертона" був американець Джон Текстор, але Фрідкін перебив його пропозицію.

Зазначимо, що для Фрідкіна це друга спроба купити "Евертон". У червні Ден вів переговори, але потім відмовився.

Новому власнику доведеться заплатити майже 800 млн доларів боргів "Евертона". Здебільшого це пов'язано з тим, що клуб брав кредити на новий стадіон. Спростить становище інвестора те, що його компанія була одним із кредиторів клубу.

Після виходу з "Евертона" головного тренера Карло Анчелотті команда продовжує виборювати виживання в АПЛ. Цього сезону у підопічних Шона Дайча чотири поразки у п'яти матчах та передостаннє місце в АПЛ.

Нагадаємо, раніше Довбик, який прийшов до "Роми" з іспанської "Жирони", зміг принести римлянам першу перемогу в сезоні.

Віктор Циганков залишився єдиним українцем у "Жироні", оскільки команду після Довбика залишив ще один український гравець.

футбол Артем Довбик Віталій Миколенко АПЛ ФК Рома (Рим)

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