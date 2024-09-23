У пару до Довбика у власника Роми з'явиться інший зірковий футболіст із Черкас
Американський власник "Роми" Ден Фрідкін готується зайти до Англійської прем'єр-ліги. Інвестор, який купив улітку гравця збірної України Артем Довбика, вже знайшов проблемний клуб, де він керуватиме.
Про нову інвестицію Фрідкіна повідомив портал The Athletic.
У Фрідкіна на контракті будуть два футболіста з Черкас
За інформацією джерела, Фрідкін дуже близький до купівлі 94% акцій ліверпульського "Евертона", де грає українець Віталій Миколенко.
На цю мить американець веде переговори з нинішнім власником Фархадом Моширі і незабаром сторони мають потиснути руки.
Раніше головним кандидатом на покупку "Евертона" був американець Джон Текстор, але Фрідкін перебив його пропозицію.
Зазначимо, що для Фрідкіна це друга спроба купити "Евертон". У червні Ден вів переговори, але потім відмовився.
Новому власнику доведеться заплатити майже 800 млн доларів боргів "Евертона". Здебільшого це пов'язано з тим, що клуб брав кредити на новий стадіон. Спростить становище інвестора те, що його компанія була одним із кредиторів клубу.
Після виходу з "Евертона" головного тренера Карло Анчелотті команда продовжує виборювати виживання в АПЛ. Цього сезону у підопічних Шона Дайча чотири поразки у п'яти матчах та передостаннє місце в АПЛ.
Нагадаємо, раніше Довбик, який прийшов до "Роми" з іспанської "Жирони", зміг принести римлянам першу перемогу в сезоні.
Віктор Циганков залишився єдиним українцем у "Жироні", оскільки команду після Довбика залишив ще один український гравець.
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