В Польше трагически погиб футболист одного из клубов

В Польше на тренировке футбольного клуба утонул вратарь
Трагедией завершилась тренировка футбольного клуба третьего дивизиона чемпионата Польши "Нотец Чарнкув". Во время занятий трагически погиб голкипер команды.
О смерти Матеуша Гемпы сообщило "Польское Радио".
Вратарь утонул во время тренировки
Правоохранители рассказали, что во время тренировки футболист выбежал за пределы поля за выбитым мячом.
Оказалось, что мяч упал в реку и футболист полез за ним.
Вратарь решил достать мяч, но упал в воду. Течение реки было настолько сильным, что его унесло.
Футболисты пытались спасти одноклубника, но им это не удалось.
Тело 32-летнего вратаря нашли через два часа после трагедии.
Отметим, что голкипер, кроме профессионального футбола, также выступал за сборную Польши среди глухих людей.
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вернул в команду Виталия Буяльского из "Динамо".
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