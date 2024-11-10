В Польше трагически погиб футболист одного из клубов

Матеуш Гемпа. Фото: polskieradio.pl

Трагедией завершилась тренировка футбольного клуба третьего дивизиона чемпионата Польши "Нотец Чарнкув". Во время занятий трагически погиб голкипер команды.

О смерти Матеуша Гемпы сообщило "Польское Радио".

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Правоохранители рассказали, что во время тренировки футболист выбежал за пределы поля за выбитым мячом.

Оказалось, что мяч упал в реку и футболист полез за ним.

Вратарь решил достать мяч, но упал в воду. Течение реки было настолько сильным, что его унесло.

Футболисты пытались спасти одноклубника, но им это не удалось.

Тело 32-летнего вратаря нашли через два часа после трагедии.

Отметим, что голкипер, кроме профессионального футбола, также выступал за сборную Польши среди глухих людей.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вернул в команду Виталия Буяльского из "Динамо".

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