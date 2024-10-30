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Матчи чемпионата Испании перенесли из-за стихийного бедствия

30 октября 2024 15:45
Станислав Костюк - Редактор
Наводнение в Испании — матчи Ла Лиги отменяют из-за стихийного бедствия
Результаты наводнения в Испании. Фото: Reuters/Eva Manez
Станислав Костюк - Редактор

На Испанию обрушились проливные дожди, которые вызвали наводнение в ряде регионов страны. Уже известно о десятках погибших и пропавших без вести местных жителей.

В результате стихийного бедствия в Испании отменяют авиарейсы и спортивные состязания, сообщает The Guardian

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Южный и восточный регионы Испании продолжают заливать дожди. Проливные ливни идут над некоторыми областями страны уже больше суток. Осадки переросли в стихийное бедствие, от которого пострадали десятки людей. 

В Валенсии и соседних регионах работают спасатели, которые оказывают помощь заблокированным ливнями людям. Они сообщают о погибших и раненых гражданах, а также о сотнях людей, которые пострадали от наводнения. 

Отмена футбольных матчей  

Многие авиарейсы в Валенсию были переправлены в другие города. Часть вылетом из региона просто отменили. Движение высокоскоростных поездов между центральным городом региона и Мадридом с Барселоной тоже приостановлено. Недавно в Андалусии сошел с рельсов поезд, который перевозил более 200 пассажиров.

Наводнение в Испании
Наводнение в Испании. Фото: Reuters/Eva Manez

В стране объявлен красный уровень тревоги. Это привело к переносу части спортивных событий, среди которых отказались и матчи национального Кубка и чемпионата по футболу. Это касается и поединка с участием "Валенсии" и мадридского "Реала". 

Ученые заявили, что наводнение в Испании связано с глобальными климатическими изменениями. 

Напомним, бывший форвард "Валенсии" Роман Яремчук столкнулся с проблемами в греческом "Олимпиакосе". 

Руководство донецкого "Шахтера" не исключает замену главного тренера команды Марино Пушича на другого специалиста. 

Португалец Криштиану Роналду устроил скандал в раздевалке после вылета "Аль-Насра" из Кубка Саудовской Аравии. 

футбол Валенсия Испания наводнение спорт стихийное бедствие

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