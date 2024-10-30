Наводнение в Испании — матчи Ла Лиги отменяют из-за стихийного бедствия

Матчи чемпионата Испании перенесли из-за стихийного бедствия
На Испанию обрушились проливные дожди, которые вызвали наводнение в ряде регионов страны. Уже известно о десятках погибших и пропавших без вести местных жителей.
В результате стихийного бедствия в Испании отменяют авиарейсы и спортивные состязания, сообщает The Guardian.
Южный и восточный регионы Испании продолжают заливать дожди. Проливные ливни идут над некоторыми областями страны уже больше суток. Осадки переросли в стихийное бедствие, от которого пострадали десятки людей.
В Валенсии и соседних регионах работают спасатели, которые оказывают помощь заблокированным ливнями людям. Они сообщают о погибших и раненых гражданах, а также о сотнях людей, которые пострадали от наводнения.
Отмена футбольных матчей
Многие авиарейсы в Валенсию были переправлены в другие города. Часть вылетом из региона просто отменили. Движение высокоскоростных поездов между центральным городом региона и Мадридом с Барселоной тоже приостановлено. Недавно в Андалусии сошел с рельсов поезд, который перевозил более 200 пассажиров.
В стране объявлен красный уровень тревоги. Это привело к переносу части спортивных событий, среди которых отказались и матчи национального Кубка и чемпионата по футболу. Это касается и поединка с участием "Валенсии" и мадридского "Реала".
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