Наводнение в Испании — матчи Ла Лиги отменяют из-за стихийного бедствия

Результаты наводнения в Испании. Фото: Reuters/Eva Manez

На Испанию обрушились проливные дожди, которые вызвали наводнение в ряде регионов страны. Уже известно о десятках погибших и пропавших без вести местных жителей.

В результате стихийного бедствия в Испании отменяют авиарейсы и спортивные состязания, сообщает The Guardian.

Читайте также:

Южный и восточный регионы Испании продолжают заливать дожди. Проливные ливни идут над некоторыми областями страны уже больше суток. Осадки переросли в стихийное бедствие, от которого пострадали десятки людей.

В Валенсии и соседних регионах работают спасатели, которые оказывают помощь заблокированным ливнями людям. Они сообщают о погибших и раненых гражданах, а также о сотнях людей, которые пострадали от наводнения.

Отмена футбольных матчей

Многие авиарейсы в Валенсию были переправлены в другие города. Часть вылетом из региона просто отменили. Движение высокоскоростных поездов между центральным городом региона и Мадридом с Барселоной тоже приостановлено. Недавно в Андалусии сошел с рельсов поезд, который перевозил более 200 пассажиров.

Наводнение в Испании. Фото: Reuters/Eva Manez

В стране объявлен красный уровень тревоги. Это привело к переносу части спортивных событий, среди которых отказались и матчи национального Кубка и чемпионата по футболу. Это касается и поединка с участием "Валенсии" и мадридского "Реала".

Ученые заявили, что наводнение в Испании связано с глобальными климатическими изменениями.

Напомним, бывший форвард "Валенсии" Роман Яремчук столкнулся с проблемами в греческом "Олимпиакосе".

Руководство донецкого "Шахтера" не исключает замену главного тренера команды Марино Пушича на другого специалиста.

Португалец Криштиану Роналду устроил скандал в раздевалке после вылета "Аль-Насра" из Кубка Саудовской Аравии.