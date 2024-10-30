Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Матчі чемпіонату Іспанії перенесли через стихійне лихо arrow

Матчі чемпіонату Іспанії перенесли через стихійне лихо

30 жовтня 2024 15:45
Станіслав Костюк - Редактор
Повінь в Іспанії — матчі Ла-Ліги скасовують через стихійне лихо
Результати повені в Іспанії. Фото: Reuters/Eva Manez
Станіслав Костюк - Редактор

На Іспанію обрушилися зливи, які викликали повінь у низці регіонів країни. Вже відомо про десятки загиблих та зниклих безвісти місцевих жителів.

Внаслідок стихійного лиха в Іспанії скасовують авіарейси та спортивні змагання, повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Південний та східний регіони Іспанії продовжують заливати дощі. Зливи йдуть над деякими областями країни вже понад добу. Опади переросли у стихійне лихо, від якого постраждали десятки людей.

У Валенсії та сусідніх регіонах працюють рятувальники, які надають допомогу заблокованим зливами людям. Вони повідомляють про загиблих та поранених громадян, а також про сотні людей, які постраждали від повені.

Скасування футбольних матчів

Багато авіарейсів до Валенсії було переправлено до інших міст. Частину вильотом із регіону просто скасували. Рух високошвидкісних поїздів між центральним містом регіону та Мадридом із Барселоною теж припинено. Нещодавно в Андалусії зійшов із рейок потяг, який перевозив понад 200 пасажирів.

Повінь в Іспанії
Повінь в Іспанії. Фото: Reuters/Eva Manez

У країні оголошено червоний рівень тривоги. Це призвело до перенесення частини спортивних подій, серед яких відмовилися і матчі національного Кубка та чемпіонату з футболу. Це стосується і поєдинку за участю "Валенсії" та мадридського "Реала".

Вчені заявили, що повінь в Іспанії пов'язана із глобальними кліматичними змінами.

Нагадаємо, колишній форвард "Валенсії" Роман Яремчук зіштовхнувся із проблемами у грецькому "Олімпіакосі".

Керівництво донецького "Шахтаря" не виключає заміну головного тренера команди Маріно Пушича іншим фахівцем.

Португалець Кріштіану Роналду влаштував скандал у роздягальні після вильоту "Аль-Насра" із Кубка Саудівської Аравії.

футбол Валенсія Іспанія повінь спорт стихійне лихо

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:41 Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в Ужгороді — відео

16:39 Субсидії для безробітних — чи можна отримати допомогу

16:33 ЗСУ отримали на озброєння новий кулемет — у чому його особливість

16:10 На Закарпатті "чорні лісоруби" вирубали дерев на 40 млн грн

16:09 До Європи і назад — у карпатському лісі затримали одесита

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

15:59 Скільки солдатів КНДР прибуде в Україну — дані Зеленського

15:52 Ціни на землю — що відбувається на ринку України

15:45 Матчі чемпіонату Іспанії перенесли через стихійне лихо

15:39 У Мінсоцполітики анонсували нову систему соцстрахування

15:36 У Херсоні лунають вибухи

16:41 Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в Ужгороді — відео

16:39 Субсидії для безробітних — чи можна отримати допомогу

16:33 ЗСУ отримали на озброєння новий кулемет — у чому його особливість

16:10 На Закарпатті "чорні лісоруби" вирубали дерев на 40 млн грн

16:09 До Європи і назад — у карпатському лісі затримали одесита

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

15:59 Скільки солдатів КНДР прибуде в Україну — дані Зеленського

15:52 Ціни на землю — що відбувається на ринку України

15:45 Матчі чемпіонату Іспанії перенесли через стихійне лихо

15:39 У Мінсоцполітики анонсували нову систему соцстрахування

15:36 У Херсоні лунають вибухи

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Text

08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово