Повінь в Іспанії — матчі Ла-Ліги скасовують через стихійне лихо

Результати повені в Іспанії. Фото: Reuters/Eva Manez

На Іспанію обрушилися зливи, які викликали повінь у низці регіонів країни. Вже відомо про десятки загиблих та зниклих безвісти місцевих жителів.

Внаслідок стихійного лиха в Іспанії скасовують авіарейси та спортивні змагання, повідомляє The Guardian.

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Південний та східний регіони Іспанії продовжують заливати дощі. Зливи йдуть над деякими областями країни вже понад добу. Опади переросли у стихійне лихо, від якого постраждали десятки людей.

У Валенсії та сусідніх регіонах працюють рятувальники, які надають допомогу заблокованим зливами людям. Вони повідомляють про загиблих та поранених громадян, а також про сотні людей, які постраждали від повені.

Скасування футбольних матчів

Багато авіарейсів до Валенсії було переправлено до інших міст. Частину вильотом із регіону просто скасували. Рух високошвидкісних поїздів між центральним містом регіону та Мадридом із Барселоною теж припинено. Нещодавно в Андалусії зійшов із рейок потяг, який перевозив понад 200 пасажирів.

Повінь в Іспанії. Фото: Reuters/Eva Manez

У країні оголошено червоний рівень тривоги. Це призвело до перенесення частини спортивних подій, серед яких відмовилися і матчі національного Кубка та чемпіонату з футболу. Це стосується і поєдинку за участю "Валенсії" та мадридського "Реала".

Вчені заявили, що повінь в Іспанії пов'язана із глобальними кліматичними змінами.

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