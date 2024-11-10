У Польщі трагічно загинув футболіст одного з клубів

Матеуш Гемпа. Фото: polskieradio.pl

Трагедією завершилося тренування футбольного клубу третього дивізіону чемпіонату Польщі "Нотець Чарнкув". Під час занять трагічно загинув голкіпер команди.

Про смерть Матеуша Гемпи повідомило "Польське Радіо".

Читайте також:

Воротар потонув під час тренування

Правоохоронці розповіли, що під час тренування футболіст вибіг за межі поля за вибитим м'ячем.

Потім виявилось, що м'яч впав у річку і футболіст поліз за ним. Після цього воротар вирішив дістати його, але впав у воду. Течія річки була настільки сильною, що його унесло.

Футболісти намагалися врятувати одноклубника, але їм цього не вдалося, попри затрачені зусилля.

Тіло 32-річного воротаря знайшли через дві години після трагедії.

Зауважимо, що голкіпер, окрім професійного футболу, також виступав за збірну Польщі серед глухих людей.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров повернув у команду Віталія Буяльського з "Динамо".

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може перейти до топ-клубу Серії А.