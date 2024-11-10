У Польщі трагічно загинув футболіст одного з клубів

У Польщі на тренуванні футбольного клубу потонув воротар
Трагедією завершилося тренування футбольного клубу третього дивізіону чемпіонату Польщі "Нотець Чарнкув". Під час занять трагічно загинув голкіпер команди.
Про смерть Матеуша Гемпи повідомило "Польське Радіо".
Воротар потонув під час тренування
Правоохоронці розповіли, що під час тренування футболіст вибіг за межі поля за вибитим м'ячем.
Потім виявилось, що м'яч впав у річку і футболіст поліз за ним. Після цього воротар вирішив дістати його, але впав у воду. Течія річки була настільки сильною, що його унесло.
Футболісти намагалися врятувати одноклубника, але їм цього не вдалося, попри затрачені зусилля.
Тіло 32-річного воротаря знайшли через дві години після трагедії.
Зауважимо, що голкіпер, окрім професійного футболу, також виступав за збірну Польщі серед глухих людей.
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