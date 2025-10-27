Видео
В РФ прокомментировали желание провести Евро-2032

В РФ прокомментировали желание провести Евро-2032

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 18:42
обновлено: 18:46
Россия отреагировала на слухи о заявке на проведение Евро-2032
Президент РФС Александр Дюков. Фото: росСМИ

Информационное пространство России бурлит сообщениями о том, что страна якобы подала заявку на проведение чемпионата Европы-2032 вместо Италии.

Источником послужила публикация британской Daily Mail, где утверждалось, что Россия "готова заменить Италию" из-за возможных проблем с инфраструктурой.

Читайте также:

Как выяснилось, британское издание лишь пересказало вырванный из контекста диалог между президентом РФС Александром Дюковым и местным журналистом. В разговоре упоминался исключительно гипотетический сценарий без каких-либо официальных заявок, документов или намерений. 

Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото: росСМИ

Россия и Евро-2032

Несмотря на это, ряд российских медиа подали информацию как подтвержденный факт. Публикации быстро разошлись в соцсетях, создавая впечатление, что Россия действительно готовит заявку на замену Италии, которая принимает турнир совместно с Турцией.

Во время интервью чиновника спросили, сможет ли Россия принять турнир, если УЕФА лишит Италию права проведения из-за состояния стадионов. 

"Россия всегда готова", — заявил Дюков. 

Напомним, в европейском футболе разгорелся скандал из-за драки футболистов "Реала" и "Барселоны", в которой принял участие и Андрей Лунин. 

Мадридский клуб принял важное решение по поводу голкипера сборной Украины, которого удалили после игры с "Барселоной". 

спорт футбол Сборная России по футболу РФС Евро-2032
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
