Президент РФС Александр Дюков. Фото: росСМИ

Информационное пространство России бурлит сообщениями о том, что страна якобы подала заявку на проведение чемпионата Европы-2032 вместо Италии.

Источником послужила публикация британской Daily Mail, где утверждалось, что Россия "готова заменить Италию" из-за возможных проблем с инфраструктурой.

Реклама

Читайте также:

Как выяснилось, британское издание лишь пересказало вырванный из контекста диалог между президентом РФС Александром Дюковым и местным журналистом. В разговоре упоминался исключительно гипотетический сценарий без каких-либо официальных заявок, документов или намерений.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Фото: росСМИ

Россия и Евро-2032

Несмотря на это, ряд российских медиа подали информацию как подтвержденный факт. Публикации быстро разошлись в соцсетях, создавая впечатление, что Россия действительно готовит заявку на замену Италии, которая принимает турнир совместно с Турцией.

Во время интервью чиновника спросили, сможет ли Россия принять турнир, если УЕФА лишит Италию права проведения из-за состояния стадионов.

"Россия всегда готова", — заявил Дюков.

Напомним, в европейском футболе разгорелся скандал из-за драки футболистов "Реала" и "Барселоны", в которой принял участие и Андрей Лунин.

Мадридский клуб принял важное решение по поводу голкипера сборной Украины, которого удалили после игры с "Барселоной".