Головна Спорт У РФ прокоментували бажання провести Євро-2032

У РФ прокоментували бажання провести Євро-2032

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 18:42
Оновлено: 18:46
Росія відреагувала на чутки про заявку на проведення Євро-2032
Президент РФС Олександр Дюков. Фото: росЗМІ

Інформаційний простір Росії вирує повідомленнями про те, що країна нібито подала заявку на проведення чемпіонату Європи-2032 замість Італії.

Джерелом послужила публікація британської Daily Mail, де стверджувалося, що Росія "готова замінити Італію" через можливі проблеми з інфраструктурою.

Як з'ясувалося, британське видання лише переказало вирваний із контексту діалог між президентом РФС Олександром Дюковим та місцевим журналістом. У розмові згадувався виключно гіпотетичний сценарій без будь-яких офіційних заявок, документів або намірів.

Валерий Карпин
Головний тренер збірної Росії Валерій Карпін. Фото: росЗМІ

Росія та Євро-2032

Попри це, низка російських медіа подали інформацію як підтверджений факт. Публікації швидко розійшлися в соцмережах, створюючи враження, що Росія дійсно готує заявку на заміну Італії, яка приймає турнір спільно з Туреччиною.

Під час інтерв'ю чиновника запитали, чи зможе Росія прийняти турнір, якщо УЄФА позбавить Італію права проведення через стан стадіонів.

"Росія завжди готова", — заявив Дюков.

Нагадаємо, в європейському футболі розгорівся скандал через бійку футболістів "Реала" та "Барселони", в якій взяв участь і Андрій Лунін.

Мадридський клуб ухвалив важливе рішення щодо голкіпера збірної України, якого вилучили після гри з "Барселоною".

спорт футбол Збірна Росії з футболу РФС Євро-2032
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
