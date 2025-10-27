Росія відреагувала на чутки про заявку на проведення Євро-2032

Президент РФС Олександр Дюков. Фото: росЗМІ

Інформаційний простір Росії вирує повідомленнями про те, що країна нібито подала заявку на проведення чемпіонату Європи-2032 замість Італії.

Джерелом послужила публікація британської Daily Mail, де стверджувалося, що Росія "готова замінити Італію" через можливі проблеми з інфраструктурою.

Як з'ясувалося, британське видання лише переказало вирваний із контексту діалог між президентом РФС Олександром Дюковим та місцевим журналістом. У розмові згадувався виключно гіпотетичний сценарій без будь-яких офіційних заявок, документів або намірів.

Головний тренер збірної Росії Валерій Карпін. Фото: росЗМІ

Росія та Євро-2032

Попри це, низка російських медіа подали інформацію як підтверджений факт. Публікації швидко розійшлися в соцмережах, створюючи враження, що Росія дійсно готує заявку на заміну Італії, яка приймає турнір спільно з Туреччиною.

Під час інтерв'ю чиновника запитали, чи зможе Росія прийняти турнір, якщо УЄФА позбавить Італію права проведення через стан стадіонів.

"Росія завжди готова", — заявив Дюков.

