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Проти голови Російського футбольного союзу ввели жорсткі санкції

10 січня 2025 17:37
Станіслав Костюк - Редактор
Президент РФС Дюков потрапив під санкції США — що відомо
Президент РФС Олександр Дюков. Фото: російські ЗМІ
Станіслав Костюк - Редактор

Ще один відомий російський чиновник став жертвою санкційної політики США. Цього разу йдеться про президента Російського футбольного союзу (РФС) Олександра Дюкова.

Сполучені Штати Америки ввели в дію нові санкції проти кількох російських компаній і політиків, повідомляє Reuters

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У п'ятницю, 10 січня, набувають чинності нові санкції США. Вони торкнуться одразу кількох найбільших підприємств, таких як  "Газпромнефть" і "Сургутнафтогаз". Під дію санкцій потрапив і президент РФС Олександр Дюков.

Олександр Дюков
Олександр Дюков після виступу. Фото: російські ЗМІ

Хто ще опинився під санкціями

Нові дії США торкнулися генерального директора "ЛУКОЙЛу" Вадима Воробйова, генерального директора "Сургутнафтогазу" Володимира Богданова і місцевого олігарха Вагіта Алекперова.

Усього санкції було введено проти 180 суден, десятків трейдерів, двох великих нафтових компаній і кількох керівників російських нафтових компаній. Повідомлення про санкції призвело до того, що світові ціни на нафту наблизилися до позначки у 80 доларів за барель.

На тлі цих новин майже непоміченою пройшла звістка про те, що санкції було запроваджено і проти 57-річного Олександра Дюкова, який очолює РФС із лютого 2019 року. Нещодавно він стверджував, що вже у 2025 році США зніме санкції з усього російського спорту.

Нагадаємо, у лондонському "Арсеналі" прийняли складне рішення щодо Олександра Зінченка. 

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санкції проти Росії спорт футбол Збірна Росії з футболу РФС

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