Президент РФС Дюков потрапив під санкції США — що відомо

Проти голови Російського футбольного союзу ввели жорсткі санкції
Ще один відомий російський чиновник став жертвою санкційної політики США. Цього разу йдеться про президента Російського футбольного союзу (РФС) Олександра Дюкова.
Сполучені Штати Америки ввели в дію нові санкції проти кількох російських компаній і політиків, повідомляє Reuters.
У п'ятницю, 10 січня, набувають чинності нові санкції США. Вони торкнуться одразу кількох найбільших підприємств, таких як "Газпромнефть" і "Сургутнафтогаз". Під дію санкцій потрапив і президент РФС Олександр Дюков.
Хто ще опинився під санкціями
Нові дії США торкнулися генерального директора "ЛУКОЙЛу" Вадима Воробйова, генерального директора "Сургутнафтогазу" Володимира Богданова і місцевого олігарха Вагіта Алекперова.
Усього санкції було введено проти 180 суден, десятків трейдерів, двох великих нафтових компаній і кількох керівників російських нафтових компаній. Повідомлення про санкції призвело до того, що світові ціни на нафту наблизилися до позначки у 80 доларів за барель.
На тлі цих новин майже непоміченою пройшла звістка про те, що санкції було запроваджено і проти 57-річного Олександра Дюкова, який очолює РФС із лютого 2019 року. Нещодавно він стверджував, що вже у 2025 році США зніме санкції з усього російського спорту.
Нагадаємо, у лондонському "Арсеналі" прийняли складне рішення щодо Олександра Зінченка.
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