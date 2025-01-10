Президент РФС Дюков попал под санкции США — что известно

Президент РФС Александр Дюков. Фото: российские СМИ

Еще один известный российский чиновник стал жертвой санкционной политики США. На этот раз речь идет о президенте Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

Соединенные Штаты Америки ввели в действие новые санкции против нескольких российских компаний и политиков, сообщает Reuters.

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В пятницу, 10 января, вступают в силу новые санкции США. Они затронут сразу несколько крупнейших предприятий, таких как "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз". Под действие санкций попал и президент РФС Александр Дюков.

Александр Дюков после выступления. Фото: российские СМИ

Кто еще оказался под санкциями

Новые действия США затронули генерального директора "ЛУКОЙЛа" Вадима Воробьева, генерального директора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова и местного олигарха Вагита Алекперова.

В общей сложности санкции были введены против 180 судов, десятков трейдеров, двух крупных нефтяных компаний и нескольких руководителей российских нефтяных компаний. Сообщение о санкциях привело к тому, что мировые цены на нефть приблизились к отметке в 80 долларов за баррель.

На фоне этих новостей почти незамеченным прошло известие о том, что санкции были введены и против 57-летнего Александра Дюкова, который возглавляет РФС с февраля 2019 года. Недавно он утверждал, что уже в 2025 году США снимет санкции со всего российского спорта.

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