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Против главы Российского футбольного союза ввели жесткие санкции

10 января 2025 17:37
Станислав Костюк - Редактор
Президент РФС Дюков попал под санкции США — что известно
Президент РФС Александр Дюков. Фото: российские СМИ
Станислав Костюк - Редактор

Еще один известный российский чиновник стал жертвой санкционной политики США. На этот раз речь идет о президенте Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

Соединенные Штаты Америки ввели в действие новые санкции против нескольких российских компаний и политиков, сообщает Reuters

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В пятницу, 10 января, вступают в силу новые санкции США. Они затронут сразу несколько крупнейших предприятий, таких как "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз". Под действие санкций попал и президент РФС Александр Дюков. 

Александр Дюков
Александр Дюков после выступления. Фото: российские СМИ

Кто еще оказался под санкциями

Новые действия США затронули генерального директора "ЛУКОЙЛа" Вадима Воробьева, генерального директора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова и местного олигарха Вагита Алекперова.

В общей сложности санкции были введены против 180 судов, десятков трейдеров, двух крупных нефтяных компаний и нескольких руководителей российских нефтяных компаний. Сообщение о санкциях привело к тому, что мировые цены на нефть приблизились к отметке в 80 долларов за баррель.

На фоне этих новостей почти незамеченным прошло известие о том, что санкции были введены и против 57-летнего Александра Дюкова, который возглавляет РФС с февраля 2019 года. Недавно он утверждал, что уже в 2025 году США снимет санкции со всего российского спорта.

Напомним, в лондонском "Арсенале" приняли сложное решение по поводу Александра Зинченко. 

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