Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Россия нашла очень ожидаемого соперника на товарищеский матч arrow

Россия нашла очень ожидаемого соперника на товарищеский матч

8 января 2025 19:24
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Россия проведет товарищеский матч с Беларусью — что известно
Сборная России по футболу. Фото: российские СМИ
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Пока в Европе продолжаются чемпионаты, а на горизонте уже виднеется клубный чемпионат мира, сборная России по футболу продолжает искать себе соперников по товарищеским матчам.

Сборная России в ближайшее время проведет товарищеский матч против сборной Беларуси, сообщает российский ресурс Sports.ru.

Читайте также:

Матч должен состояться в Минске во время международной паузы. Договоренность на этот счет уже есть.

Россия против Беларуси
Новость о матче между Россией и Беларусью. Фото: скриншот TG

Россия вне международных турниров

Как известно, Россию отстранили от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения в Украину.

С тех пор россияне играли лишь товарищеские матчи. Среди соперников были команды Сирии, Вьетнама, Брунея, Сербии и т.д.

Напомним, "Александрия" планирует подписать экс-игрока сборной Франции.

Жена игрока "Динамо" из снялась в новой фотосессии.

Появилась информация о том, где сейчас находится бывшая украинская пловчиха Яна Клочкова.

"Полесье" зовет на работу бывшего тренера "Динамо".

Игрок молодежной сборной Украины, которого называют "новым Мудриком", может вернуться домой.

спорт футбол Сборная России по футболу Сборная Беларуси по футболу товарищеские матчи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:28 Какое оружие могут использовать гражданские во время войны

19:20 Жителей Львовщины предупредили о штормовом ветре завтра

19:13 В Укргидрометцентре назвали, где завтра удержатся осадки

19:07 Зимнее чудо — на Одесчине цветут уникальные растения, фото

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:49 Не только астма — с какими болезнями органов дыхания не призовут

18:48 РФ увеличивает количество мест содержания украинских пленных

18:36 Сколько стоит франшиза "Львівської Майстерні Шоколаду"

18:32 В Киеве закупили дизель для маршруток по завышенной цене — детали

18:29 Во Львове адвокат требовала взятку за выезд из Украины

19:28 Какое оружие могут использовать гражданские во время войны

19:20 Жителей Львовщины предупредили о штормовом ветре завтра

19:13 В Укргидрометцентре назвали, где завтра удержатся осадки

19:07 Зимнее чудо — на Одесчине цветут уникальные растения, фото

18:49 Не только астма — с какими болезнями органов дыхания не призовут

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:48 РФ увеличивает количество мест содержания украинских пленных

18:36 Сколько стоит франшиза "Львівської Майстерні Шоколаду"

18:32 В Киеве закупили дизель для маршруток по завышенной цене — детали

18:29 Во Львове адвокат требовала взятку за выезд из Украины

18:26 В Армии+ упростили подачу рапортов — что изменилось

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья