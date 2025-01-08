Россия проведет товарищеский матч с Беларусью — что известно

Сборная России по футболу. Фото: российские СМИ

Пока в Европе продолжаются чемпионаты, а на горизонте уже виднеется клубный чемпионат мира, сборная России по футболу продолжает искать себе соперников по товарищеским матчам.

Сборная России в ближайшее время проведет товарищеский матч против сборной Беларуси, сообщает российский ресурс Sports.ru.

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Новость о матче между Россией и Беларусью. Фото: скриншот TG

Россия вне международных турниров

Как известно, Россию отстранили от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения в Украину.

С тех пор россияне играли лишь товарищеские матчи. Среди соперников были команды Сирии, Вьетнама, Брунея, Сербии и т.д.

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