Россия проведет товарищеский матч с Беларусью — что известно

Россия нашла очень ожидаемого соперника на товарищеский матч
Пока в Европе продолжаются чемпионаты, а на горизонте уже виднеется клубный чемпионат мира, сборная России по футболу продолжает искать себе соперников по товарищеским матчам.
Сборная России в ближайшее время проведет товарищеский матч против сборной Беларуси, сообщает российский ресурс Sports.ru.
Матч должен состояться в Минске во время международной паузы. Договоренность на этот счет уже есть.
Россия вне международных турниров
Как известно, Россию отстранили от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения в Украину.
С тех пор россияне играли лишь товарищеские матчи. Среди соперников были команды Сирии, Вьетнама, Брунея, Сербии и т.д.
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