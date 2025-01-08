Росія проведе товариський матч з Білоруссю — що відомо

Збірна Росії з футболу. Фото: російські ЗМІ

Поки у Європі продовжуються чемпіонати, а на обрії вже видніється клубний чемпіонат світу, збірна Росії з футболу продовжує шукати собі суперників по товариським матчам.

Збірна Росії найближчим часом проведе товариський матч проти збірної Білорусі, повідомляє російський ресурс Sports.ru.

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Новина про матч між Росією та Білоруссю. Фото: скриншот TG

Росія поза міжнародними турнірами

Як відомо, Росію відсторонили від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Відтоді росіяни грали лише товариські матчі. Серед суперників були команди Сирії, В'єтнаму, Брунею, Сербії тощо.

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