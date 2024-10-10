Рома ищет замену для Довбика: возможен трансфер Бету из Эвертона

В Роме нашли замену для Довбика
Римская "Рома" вышла на трансферный рынок, где ищет нового нападающего. В настоящее время основным форвардом команды является Артем Довбык.
По информации портала SiamoLaRoma, "Рома" нашла нового нападающего в Англии.
Новый нападающий "Ромы"
По информации источника, в "Роме" доверяют Довбику, но хотят, чтобы у него была качественная подмена, которая сможет интенсивно сыграть в конце второго тайма, чтобы это не сделало хуже игру.
"Рома" рассматривает 26-летнего португальского нападающего "Эвертона" Бету.
Футболист "Эвертона" может перейти в клуб в январе 2025 года на правах полугодовой аренды. Это отразится на количестве игрового времени у Элдора Шомуродова, не удовлетворяющего "Рому".
Интересно, что партнером Бету в "Эвертоне" является черкащанин Виталий Миколенко, а в "Роме" он будет играть с черкащанином Довбиком.
В этом сезоне Бету в шести матчах за "Эвертон" забил один мяч. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.
Напомним, ранее владельцы "Ромы" договорились выкупить "Эвертон" и выплатить все долги клубу.
Миколенко получил новую травму, из-за которой не сыграет в Лиге Наций против Грузии и Чехии.
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