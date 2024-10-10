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В Роме нашли замену для Довбика

10 октября 2024 13:55
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Рома ищет замену для Довбика: возможен трансфер Бету из Эвертона
Артем Довбик. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Римская "Рома" вышла на трансферный рынок, где ищет нового нападающего. В настоящее время основным форвардом команды является Артем Довбык.

По информации портала SiamoLaRoma, "Рома" нашла нового нападающего в Англии.

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Элдор Шомуродов
Элдор Шомуродов. Фото: instagram.com/shomurodov.eldor/

Новый нападающий "Ромы"

По информации источника, в "Роме" доверяют Довбику, но хотят, чтобы у него была качественная подмена, которая сможет интенсивно сыграть в конце второго тайма, чтобы это не сделало хуже игру.

"Рома" рассматривает 26-летнего португальского нападающего "Эвертона" Бету.

Бету (футболист)
Бету в матче АПЛ. Фото: instagram.com/beto_norberto_14/

Футболист "Эвертона" может перейти в клуб в январе 2025 года на правах полугодовой аренды. Это отразится на количестве игрового времени у Элдора Шомуродова, не удовлетворяющего "Рому".

Интересно, что партнером Бету в "Эвертоне" является черкащанин Виталий Миколенко, а в "Роме" он будет играть с черкащанином Довбиком.

В этом сезоне Бету в шести матчах за "Эвертон" забил один мяч. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.

Напомним, ранее владельцы "Ромы" договорились выкупить "Эвертон" и выплатить все долги клубу.

Миколенко получил новую травму, из-за которой не сыграет в Лиге Наций против Грузии и Чехии.

Артем Довбик Эвертон Футбол трансферы украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)

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14:39 Вениславский оценил, на сколько в Украине упал темп мобилизации

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Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

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