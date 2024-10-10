Рома шукає підміну для Довбика: можливий трансфер Бету з Евертона

Артем Довбик. Фото: Reuters

Римська "Рома" наразі вийшла на трансферний ринок, де шукає нового нападника. Наразі основним форвардом команди є Артем Довбик.

За інформацією порталу SiamoLaRoma, "Рома" знайшла нового нападника в Англії.

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Елдор Шомуродов. Фото: instagram.com/shomurodov.eldor/

Новий нападник "Роми"

За інформацією джерела, в "Ромі" довіряють Довбику, але хочуть, щоб у нього була якісна підміна, яка зможе інтенсивно зіграти в кінці другого тайму, щоб це не погіршило гру.

Наразі "Рома" розглядає 26-річного португальського нападника "Евертона" Бету.

Бету в матчі АПЛ. Фото: instagram.com/beto_norberto_14/

Футболіст "Евертона" може перейти в клуб у січні 2025 року на правах піврічної оренди. Це відзначиться на кількості ігрового часу в Елдора Шомуродова, який не задовольняє "Рому".

Цікаво, що партнером Бету в "Евертоні" є черкащанин Віталій Миколенко, а в "Ромі" він гратиме з черкащанином Довбиком.

Цього сезону Бету у шести матчах за "Евертон" забив один м’яч. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 20 млн євро.

Нагадаємо, раніше власники "Роми" домовились викупити "Евертон" та виплатити всі борги клубу.

Миколенко отримав нову травму, через яку не зіграє в Лізі Націй проти Грузії та Чехії.