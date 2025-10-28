Видео
В России пытались похитить известного футболиста сборной

В России пытались похитить известного футболиста сборной

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 10:36
обновлено: 10:52
Российского футболиста пытались похитить прямо посреди дня
Андрей Мостовой празднует гол. Фото: instagram.com/andrey.mostovoy17/

В Санкт-Петербурге был зафиксирован серьезный инцидент с участием полузащитника "Зенита" и сборной России Андрея Мостового. Двое мужчин в масках подкараулили 24-летнего футболиста вечером на улице Вязовой и пытались силой затянуть его в автомобиль.

Футболисту удалось вырваться благодаря мгновенной реакции, сообщают местные СМИ.

Читайте также:

На помощь Андрею Мостовому пришел его знакомый хоккеист Александр Гракун, с которым футболист общался незадолго до происшествия. После инцидента пострадавший сразу обратился в полицию и подробно описал нападение. 

Андрей Мостовой
Андрей Мостовой в городе. Фото: instagram.com/andrey.mostovoy17/

Как развивались события

Через два дня от этой же группы злоумышленников пострадал бизнесмен Сергей Селегень, зять депутата Госдумы и основатель девелоперской компании. Их попытка похищения уже привела к задержанию подозреваемых "на горячем" при вымогательстве у курсантов ВМФ. 

По версии следствия, фигуранты действовали с целью выкупа. Им были предъявлены обвинения в покушении на похищение человека, разбое и вымогательстве. Злоумышленников задержали, и в рамках расследования выясняется возможный куратор операции. Полиция уже предъявила ходатайство об аресте.

Клуб "Зенит" пока официальных комментариев не давал, игрок находится под охраной и рассматривает различные возможности защиты. 

спорт похищение футбол Россия российские спортсмены
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
