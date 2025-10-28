Російського футболіста намагалися викрасти просто посеред дня

Андрій Мостовий святкує гол. Фото: instagram.com/andrey.mostovoy17/

У Санкт-Петербурзі було зафіксовано серйозний інцидент за участю півзахисника "Зеніту" та збірної Росії Андрія Мостового. Двоє чоловіків у масках підстерегли 24-річного футболіста ввечері на вулиці В'язовій та намагалися силою затягнути його в автомобіль.

Футболісту вдалося вирватися завдяки миттєвій реакції, повідомляють місцеві ЗМІ.

На допомогу Андрію Мостовому прийшов його знайомий хокеїст Олександр Гракун, з яким футболіст спілкувався незадовго до події. Після інциденту потерпілий одразу звернувся в поліцію та детально описав напад.

Андрій Мостовий у місті. Фото: instagram.com/andrey.mostovoy17/

Як розвивалися події

Через два дні від цієї ж групи зловмисників постраждав бізнесмен Сергій Селегень, зять депутата Держдуми та засновник девелоперської компанії. Їхня спроба викрадення вже призвела до затримання підозрюваних "на гарячому" під час вимагання у курсантів ВМФ.

За версією слідства, фігуранти діяли з метою викупу. Їм висунули обвинувачення в замаху на викрадення людини, розбої та вимаганні. Зловмисників затримали, і в рамках розслідування з'ясовується можливий куратор операції. Поліція вже висунула клопотання про арешт.

Клуб "Зеніт" поки офіційних коментарів не давав, гравець перебуває під охороною та розглядає різні можливості захисту.

