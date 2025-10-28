Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Росії намагалися викрасти відомого футболіста збірної

У Росії намагалися викрасти відомого футболіста збірної

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 10:36
Оновлено: 10:52
Російського футболіста намагалися викрасти просто посеред дня
Андрій Мостовий святкує гол. Фото: instagram.com/andrey.mostovoy17/

У Санкт-Петербурзі було зафіксовано серйозний інцидент за участю півзахисника "Зеніту" та збірної Росії Андрія Мостового. Двоє чоловіків у масках підстерегли 24-річного футболіста ввечері на вулиці В'язовій та намагалися силою затягнути його в автомобіль.

Футболісту вдалося вирватися завдяки миттєвій реакції, повідомляють місцеві ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

На допомогу Андрію Мостовому прийшов його знайомий хокеїст Олександр Гракун, з яким футболіст спілкувався незадовго до події. Після інциденту потерпілий одразу звернувся в поліцію та детально описав напад.

Андрей Мостовой
Андрій Мостовий у місті. Фото: instagram.com/andrey.mostovoy17/

Як розвивалися події

Через два дні від цієї ж групи зловмисників постраждав бізнесмен Сергій Селегень, зять депутата Держдуми та засновник девелоперської компанії. Їхня спроба викрадення вже призвела до затримання підозрюваних "на гарячому" під час вимагання у курсантів ВМФ.

За версією слідства, фігуранти діяли з метою викупу. Їм висунули обвинувачення в замаху на викрадення людини, розбої та вимаганні. Зловмисників затримали, і в рамках розслідування з'ясовується можливий куратор операції. Поліція вже висунула клопотання про арешт.

Клуб "Зеніт" поки офіційних коментарів не давав, гравець перебуває під охороною та розглядає різні можливості захисту.

Нагадаємо, відомий футболіст Артем Мілевський застряг у ліфті та розповів, як впорався з проблемою.

За кілька днів до старту ЧС-2026 з футболу Кріштіану Роналду планує повернутися до свого колишнього клубу.

спорт викрадення футбол Росія російські спортсмени
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації