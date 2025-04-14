В ОКР заявили о почти гарантированном участии России в Олимпиаде-2028

Сборная России по футболу. Фото: росСМИ

Международный олимпийский комитет (МОК) пока разрешает россиянам выступать лишь в нейтральном статусе. Однако, после смены руководителя МОК в России надеются на снятие санкций.

Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, передают росСМИ.

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Дегтярев выразил уверенность, что сборная России примет участие в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в полном составе с национальным флагом и гимном. Он дает на это 99% вероятности.

Михаил Дегтярев. Фото: росСМИ

"Мой прогноз: 99% будет национальная команда с флагом и гимном. Поедем вместе с журналистами в Лос-Анджелес летом 28-го", — заявил Дегтярев.

На Олимпиаде-2024 в Париже Россию представляли только 15 атлетов в нейтральном статусе из-за санкций, связанных с войной в Украине.

Пока еще неизвестно, сколько российских спортсменов смогут выступить на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, где также действуют ограничения.

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