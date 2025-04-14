Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Росії заявили, що на ОІ-2028 вони будуть з гімном і прапором arrow

У Росії заявили, що на ОІ-2028 вони будуть з гімном і прапором

14 квітня 2025 13:15
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
У ОКР заявили про майже гарантовану участь Росії в Олімпіаді-2028
Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки що дозволяє росіянам виступати лише в нейтральному статусі. Однак, після зміни керівника МОК у Росії сподіваються на зняття санкцій.

Про це повідомив міністр спорту РФ і глава Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайло Дегтярьов, передають росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Що буде з санкціями проти Росії

Дегтярьов висловив упевненість, що збірна Росії візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі в повному складі з національним прапором і гімном. Він дає на це 99% ймовірності.

Михаил Дегтярев
Михайло Дегтярьов. Фото: росЗМІ

"Мій прогноз: 99% буде національна команда з прапором і гімном. Поїдемо разом із журналістами в Лос-Анджелес влітку 28-го", —  заявив Дегтярьов.

На Олімпіаді-2024 у Парижі Росію представляли тільки 15 атлетів у нейтральному статусі через санкції, пов'язані з війною в Україні.

Поки що невідомо, скільки російських спортсменів зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії, де також діють обмеження.

Нагадаємо, майбутній головний тренер "Реала" Хабі Алонсо хоче позбутися Куртуа і Луніна.

Російська легкоатлетка змінила спортивне громадянство — вона спеціалізується на стрибках у довжину.

Мадридський "Реал" може залишитися без Кіліана Мбаппе на важливі матчі сезону.

Спорт допоможе кинути палити всього за кілька місяців - з чого треба починати.

санкції проти Росії санкції росіяни Росія спагетті
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама