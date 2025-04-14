У ОКР заявили про майже гарантовану участь Росії в Олімпіаді-2028

Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки що дозволяє росіянам виступати лише в нейтральному статусі. Однак, після зміни керівника МОК у Росії сподіваються на зняття санкцій.

Про це повідомив міністр спорту РФ і глава Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайло Дегтярьов, передають росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Що буде з санкціями проти Росії

Дегтярьов висловив упевненість, що збірна Росії візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі в повному складі з національним прапором і гімном. Він дає на це 99% ймовірності.

Михайло Дегтярьов. Фото: росЗМІ

"Мій прогноз: 99% буде національна команда з прапором і гімном. Поїдемо разом із журналістами в Лос-Анджелес влітку 28-го", — заявив Дегтярьов.

На Олімпіаді-2024 у Парижі Росію представляли тільки 15 атлетів у нейтральному статусі через санкції, пов'язані з війною в Україні.

Поки що невідомо, скільки російських спортсменів зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії, де також діють обмеження.

Нагадаємо, майбутній головний тренер "Реала" Хабі Алонсо хоче позбутися Куртуа і Луніна.

Російська легкоатлетка змінила спортивне громадянство — вона спеціалізується на стрибках у довжину.

Мадридський "Реал" може залишитися без Кіліана Мбаппе на важливі матчі сезону.

Спорт допоможе кинути палити всього за кілька місяців - з чого треба починати.