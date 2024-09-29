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В России предложили сбросить бомбу на Лондон, чтобы их допустили к турнирам

29 сентября 2024 23:10
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Вяльбе призвала к радикальным мерам для возвращения России в спорт
Российские лыжники. Фото: росСМИ
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на текущей неделе приняла решение о продлении отстранения россиян на следующий сезон. Это решение вызвало недовольство у функционеров из РФ.

Глава Федерации лыжных гонок России и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе в комментарии росСМИ прокомментировала решение FIS.

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По словам Вяльбе, ситуация могла бы разрешиться, если бы Россия предприняла более радикальные шаги. Она предложила нанести удар по Лондону и обещает, что на следующий день все спортивные организации снимут санкции.

"Мне кажется, если б мы какую-нить серьезную бомбу кинули в центр Лондона — уже бы все закончилось и нас бы уже везде пустили", — сказала Вяльбе.

Вяльбе считает, что историческая борьба России с внешним миром продолжается веками, и даже за маской дружелюбия прячется враждебность

Также Вяльбе подчеркнула, что ранее считала, что российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования после окончания конфликта, но сейчас понимает, что этот процесс может занять несколько лет.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА выплатили огромную сумму Российскому футбольному союзу.

Бывший украинский футболист Анатолий Тимощук помог средствами Вооруженным силам России.

санкции против России санкции война Лыжный спорт FIS

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