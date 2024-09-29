Російські лижники. Фото: росЗМІ

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) цього тижня ухвалила рішення про продовження усунення росіян на наступний сезон. Це рішення викликало невдоволення у функціонерів із РФ.

Глава Федерації лижних перегонів Росії та триразова олімпійська чемпіонка Олена Вяльбе у коментарі росЗМІ прокоментувала рішення FIS.

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За словами Вяльбе, ситуація могла б вирішитися, якби Росія зробила радикальніші кроки. Вона запропонувала завдати удару по Лондону і обіцяє, що наступного дня всі спортивні організації знімуть санкції.

"Мені здається, якби ми якусь нитку серйозну бомбу кинули в центр Лондона — вже б все закінчилося і нас би вже скрізь пустили", — сказала Вяльбе.

Вяльбе вважає, що історична боротьба Росії із зовнішнім світом продовжується століттями, і навіть за маскою дружелюбності ховається ворожість.

Також Вяльбе наголосила, що раніше вважала, що російські спортсмени зможуть повернутися на міжнародні змагання після закінчення конфлікту, але зараз розуміє, що цей процес може тривати кілька років.

Нагадаємо, раніше ФІФА та УЄФА виплатили величезну суму Російському футбольному союзу.

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук допоміг грошима Збройним силам Росії.