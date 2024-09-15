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Діти, які постраждали від ракетних обстрілів Росії, станцювали разом у Києві

15 вересня 2024 15:12
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Саша Паскаль та Ромчик Олексів виступили на Четвертому саміті перших леді та джентльменів.
Рома Олексів та Саша Паскаль. Фото: 2024.summitflg.org
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Діти, які постраждали внаслідок російських обстрілів, виступили на Четвертому саміті перших леді та джентльменів. Саша Паскаль та Рома Олексів станцювали зворушливий танець.

Про це йдеться на офіційних сторінках Саміту.

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У Києві провели четвертий Саміт перших леді та джентльменів, головною темою якого став захист дітей та гарантії безпечного майбутнього.

Зазначається, що Саміт порушив декілька ключових питань у сферах захисту дітей, включаючи безпеку під час війни, в сім’ї, школі, кіберпросторі та створення безпечного середовища для дітей.

Учасники Саміту зустрілися з двома маленькими українцями, які постраждали від війни — Саша Паскаль та Рома Олексів виконали зворушливий танець для гостей. 

Діти та Олена Зеленська
Саша Паскаль та Рома Олексів з Оленою Зеленською. Фото: 2024.summitflg.org

Відомо, що 8-річна дівчинка Саша Паскаль втратила ногу у травні 2022 року, після ракетного удару росіян по Затоці, де вона на той час відпочивала з батьками. Дівчинка отримала сучасний біонічний протез, що дозволило їй продовжити займатися художньою гімнастикою.

9-річний Роман Олексів постраждав від ракетного удару 14 липня 2022 року, коли російські терористи вдарили по медичному центру у Вінниці. Під час атаки хлопчик перебував там з мамою. Внаслідок обстрілу він отримав близько 45% важких опіків тіла та переніс 31 операцію.

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