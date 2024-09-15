Саша Паскаль та Ромчик Олексів виступили на Четвертому саміті перших леді та джентльменів.

Рома Олексів та Саша Паскаль. Фото: 2024.summitflg.org

Діти, які постраждали внаслідок російських обстрілів, виступили на Четвертому саміті перших леді та джентльменів. Саша Паскаль та Рома Олексів станцювали зворушливий танець.

Про це йдеться на офіційних сторінках Саміту.

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У Києві провели четвертий Саміт перших леді та джентльменів, головною темою якого став захист дітей та гарантії безпечного майбутнього.

Зазначається, що Саміт порушив декілька ключових питань у сферах захисту дітей, включаючи безпеку під час війни, в сім’ї, школі, кіберпросторі та створення безпечного середовища для дітей.

Учасники Саміту зустрілися з двома маленькими українцями, які постраждали від війни — Саша Паскаль та Рома Олексів виконали зворушливий танець для гостей.

Саша Паскаль та Рома Олексів з Оленою Зеленською. Фото: 2024.summitflg.org

Відомо, що 8-річна дівчинка Саша Паскаль втратила ногу у травні 2022 року, після ракетного удару росіян по Затоці, де вона на той час відпочивала з батьками. Дівчинка отримала сучасний біонічний протез, що дозволило їй продовжити займатися художньою гімнастикою.

9-річний Роман Олексів постраждав від ракетного удару 14 липня 2022 року, коли російські терористи вдарили по медичному центру у Вінниці. Під час атаки хлопчик перебував там з мамою. Внаслідок обстрілу він отримав близько 45% важких опіків тіла та переніс 31 операцію.

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