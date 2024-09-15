Саша Паскаль и Ромчик Алексей выступили на Четвертом саммите первых леди и джентльменов.

Рома Алексей и Саша Паскаль. Фото: 2024.summitflg.org

Пострадавшие в результате российских обстрелов дети выступили на Четвертом саммите первых леди и джентльменов. Саша Паскаль и Рома Алексив станцевали трогательный танец.

Об этом говорится на официальных страницах Саммита.

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Дети станцевали на Саммите

В Киеве провели четвертый Саммит первых леди и джентльменов, главной темой которого стала защита детей и гарантии безопасного будущего.

Саммит поднял несколько ключевых вопросов в сферах защиты детей, включая безопасность во время войны, в семье, школе, киберпространстве и создании безопасной среды для детей.

Участники саммита встретились с двумя маленькими украинцами, пострадавшими от войны — Саша Паскаль и Рома Алексив исполнили трогательный танец для гостей.

Саша Паскаль и Рома Алексив с Еленой Зеленской. Фото: 2024.summitflg.org

Известно, что 8-летняя девочка Саша Паскаль потеряла ногу в мае 2022 года после ракетного удара россиян по Затоке, где она в то время отдыхала с родителями. Девочка получила современный бионический протез, что позволило ей продолжить заниматься художественной гимнастикой.

9-летний Роман Алексив пострадал от ракетного удара 14 июля 2022 года, когда российские террористы ударили по медицинскому центру в Виннице. При атаке мальчик находился там с мамой. В результате обстрела он получил около 45% тяжелых ожогов тела и перенес 31 операцию.

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