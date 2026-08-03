У россиянина Сафонова может появиться серьезный конкурент в ПСЖ

Дзион Судзуки и Матвей Сафонов. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Руководство французского "ПСЖ" продолжает попытки усилить вратарскую линию команды. В клубе недовольны выступлением Люки Шевалье в прошлом сезоне. Россиянин Матвей Сафонов сумел вытеснить из основного состава перспективного голкипера.

Новым футболистом "ПСЖ" может стать японец Дзион Судзуки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

В "ПСЖ" не считают, что Матвей Сафонов является достаточно надежным стражем ворот команды, учитывая амбиции французского клуба. В любом случае, россиянину необходим надежный дублер, который со временем сможет выиграть конкуренцию за место в основном составе.

Трансфер Дзиона Судзуки

У голкипера сборной Японии есть действующий контракт с "Пармой". Итальянский клуб не против продать голкипера, за которого "ПСЖ" уже предложил 33 млн евро с учетом бонусов. Воспитанник "Уравы Ред Даймондс" может переехать во Францию перед стартом сезона 2026/27.

В этом ситуации многое будет зависеть от того, сможет ли "ПСЖ" избавиться от Люки Шевалье. Однако парижский клуб серьезно настроен в этой ситуации. Тренерский штаб команды уже одобрил трансфер Дзиона Судзуки, который на ЧМ-2026 провел 4 матча и пропустил 5 голов.

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