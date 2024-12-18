Баскетболист Янис Тимма мог совершить суицид еще и из-за долгов

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: скриншот

Совершивший суицид в России латвийский баскетболист Янис Тимма заявил, что пошел на такой шаг из-за развода с женой, бывшей украинской певицей Анной Седоковой. Кроме проблем на личном фронте бывший баскетболист имел еще финансовые вопросы.

Об этом сообщили российские СМИ.

Читайте также:

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Проблемы Тимма после жизни с Седоковой

По информации источника, еще до отношений с Тиммом Седокова взяла в ипотеку две квартиры, которые оплачивали другие мужчины.

За первую квартиру платил ипотеку отец младшего сына певицы Артем Комаров, а вторую оплачивал Тимма. Позже из-за проблем с финансами жилье пришлось продать.

Также перед смертью баскетболиста стало известно, что в ноябре на рижские аукционы выставили парковочное место Тимма и его земельный участок.

При этом продажа имущества началась по инициативе бывшей жены Тимма Саны Оши.

Напомним, ранее Тимма написал дату своей смерти на странице Седоковой в социальных сетях.

Седоковой после этой смерти Тимма пришлось оказывать медицинскую помощь.

Певица также заявила, что в течение последнего года она жила в аду.