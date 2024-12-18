Баскетболист Янис Тимма мог совершить суицид еще и из-за долгов

У Тиммы после отношений с Седоковой остались финансовые проблемы
Совершивший суицид в России латвийский баскетболист Янис Тимма заявил, что пошел на такой шаг из-за развода с женой, бывшей украинской певицей Анной Седоковой. Кроме проблем на личном фронте бывший баскетболист имел еще финансовые вопросы.
Об этом сообщили российские СМИ.
Проблемы Тимма после жизни с Седоковой
По информации источника, еще до отношений с Тиммом Седокова взяла в ипотеку две квартиры, которые оплачивали другие мужчины.
За первую квартиру платил ипотеку отец младшего сына певицы Артем Комаров, а вторую оплачивал Тимма. Позже из-за проблем с финансами жилье пришлось продать.
Также перед смертью баскетболиста стало известно, что в ноябре на рижские аукционы выставили парковочное место Тимма и его земельный участок.
При этом продажа имущества началась по инициативе бывшей жены Тимма Саны Оши.
Напомним, ранее Тимма написал дату своей смерти на странице Седоковой в социальных сетях.
Седоковой после этой смерти Тимма пришлось оказывать медицинскую помощь.
Певица также заявила, что в течение последнего года она жила в аду.
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