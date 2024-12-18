Баскетболіст Яніс Тімма міг вчинити суїцид ще й через борги

Яніс Тімма та Анна Седокова. Фото: скриншот

Латвійський баскетболіст Яніс Тімма, який вчинив суїцид у Росії, заявив, що пішов на такий крок через розлучення з дружиною, колишньою українською співачкою Анною Седоковою. Окрім проблем на особистому фронті, колишній баскетболіст мав ще фінансові питання.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Проблеми Тімма після життя з Седоковою

За інформацією джерела, ще до стосунків із Тімма Седокова взяла в іпотеку дві квартири, які оплачували інші чоловіки.

За першу квартиру платив іпотеку батько молодшого сина співачки Артем Комаров, а другу оплачував Тімма. Пізніше через проблеми з фінансами житло довелося продати.

Також перед смертю баскетболіста стало відомо, що в листопаді на ризькі аукціони виставили місце для паркування Тімма і його земельну ділянку.

При цьому продаж майна розпочався з ініціативи колишньої дружини Тімма Сани Оші.

Нагадаємо, раніше Тімма написав дату своєї смерті на сторінці Седокової в соціальних мережах.

Седоковій після смерті Тімма довелося надавати медичну допомогу.

Співачка також заявила, що протягом останнього року вона жила у пеклі.