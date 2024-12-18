Баскетболіст Яніс Тімма міг вчинити суїцид ще й через борги

У Тімми після відносин з Седоковою залишилися фінансові проблеми
Латвійський баскетболіст Яніс Тімма, який вчинив суїцид у Росії, заявив, що пішов на такий крок через розлучення з дружиною, колишньою українською співачкою Анною Седоковою. Окрім проблем на особистому фронті, колишній баскетболіст мав ще фінансові питання.
Про це повідомили російські ЗМІ.
Проблеми Тімма після життя з Седоковою
За інформацією джерела, ще до стосунків із Тімма Седокова взяла в іпотеку дві квартири, які оплачували інші чоловіки.
За першу квартиру платив іпотеку батько молодшого сина співачки Артем Комаров, а другу оплачував Тімма. Пізніше через проблеми з фінансами житло довелося продати.
Також перед смертю баскетболіста стало відомо, що в листопаді на ризькі аукціони виставили місце для паркування Тімма і його земельну ділянку.
При цьому продаж майна розпочався з ініціативи колишньої дружини Тімма Сани Оші.
Нагадаємо, раніше Тімма написав дату своєї смерті на сторінці Седокової в соціальних мережах.
Седоковій після смерті Тімма довелося надавати медичну допомогу.
Співачка також заявила, що протягом останнього року вона жила у пеклі.
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