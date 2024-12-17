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Сєдокову забрали до лікарні після смерті баскетболіста Тімми

17 грудня 2024 18:01
Станіслав Костюк - Редактор
Смерть баскетболіста Тімми — Сєдокову екстрено госпіталізували
Анна Сєдокова під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Екссолістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова була госпіталізована з нервовим зривом після смерті свого колишнього чоловіка Яніса Тімми. Співачка намагалася переконати спортсмена не робити непоправне, але зазнала невдачі.

Сєдокова сама написала про госпіталізацію на своїй сторінці в Instagram.

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Рано-вранці у вівторок, 17 грудня, колишнього баскетболіста збірної Латвії Яніса Тімму виявили мертвим у центрі Москви. За різними даними, спортсмена знайшли або в одному з готелів столиці, або в під'їзді будинку. Поруч із ним були передсмертна записка та телефон із пропущеними дзвінками від колишньої дружини баскетболіста.

Яніс Тимма та Ганна Седокова
Яніс Тімма та Анна Сєдокова разом. Фото: instagram.com/janis.timma/

Сєдокова не перенесла смерть Тімми

Яніс та Анна були одружені з 2020 по грудень 2024 року. Спортсмен виховував дітей співачки від попередніх шлюбів, робив татуювання з її ім'ям, буквально обожнював дружину. Проте їхній шлюб закінчився розставанням, від якого Тімма так і не оговтався.

Яніс Тимма
Яніс Тімма з м'ячем. Фото: instagram.com/janis.timma/

Спортсмен постійно листувався з колишньою дружиною. У день самогубства він залишив їй повідомлення з натяком на те, що має намір зробити. Сєдокова дзвонила Янісу і просила його не робити дурниць, але він уже не відповів.

Співачка зізналася, що у неї відбувся нервовий зрив після того, як вона дізналася про смерть колишнього чоловіка. Вона тяжко перенесла цю новину. Сєдокова викликала лікарів, які госпіталізували співачку. Також Анна закрила коментарі на своїй сторінці у соціальній мережі.

Нагадаємо, стало відомо, що Тімма написав у передсмертному повідомленні для своєї колишньої дружини.

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спорт Анна Сєдокова самогубство Баскетбол Яніс Тімма

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