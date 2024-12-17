Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Седокову забрали в больницу после смерти баскетболиста Тиммы arrow

Седокову забрали в больницу после смерти баскетболиста Тиммы

17 декабря 2024 18:01
Станислав Костюк - Редактор
Смерть баскетболиста Тиммы — Седокову экстренно госпитализировали
Анна Седокова во время интервью. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова была госпитализирована с нервным срывом после смерти  своего бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица пыталась убедить спортсмена не делать непоправимое, но потерпела неудачу. 

Седокова сама написала о госпитализации на своей странице в Instagram

Читайте также:

Рано утром во вторник, 17 декабря, бывшего баскетболиста сборной Латвии Яниса Тимму обнаружили мертвым в центре Москвы. По разным данным спортсмена нашли либо в одном из отелей столицы, либо в подъезде дома. Рядом с ним были предсмертная записка и телефон с пропущенными звонками от бывшей жены баскетболиста. 

Янис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова вместе. Фото: instagram.com/janis.timma/

Седокова не перенесла смерть Тиммы 

Янис и Анна были женаты с 2020 по декабрь 2024 года. Спортсмен воспитывал детей певицы от предыдущих браков, делал татуировки с ее именем, буквально боготворил супругу. Однако их брак закончился расставанием, от которого Тимма так и не оправился. 

Янис Тимма
Янис Тимма с мячом. Фото: instagram.com/janis.timma/

Спортсмен постоянно переписывался с бывшей супругой. В день самоубийства он оставил ей сообщение с намеком на то, что собирается сделать. Седокова звонила Янису и просила его не делать глупостей, но он уже не ответил. 

Певица призналась, что у нее произошел нервный срыв после того, как она узнала о смерти бывшего мужа. Она тяжело перенесла эту новость. Седокова вызвала врачей, которые госпитализировали певицу. Также Анна закрыла комментарии на своей странице в социальной сети. 

Напомним, стало известно, что Тимма написал в предсмертном сообщении для своей бывшей жены. 

Боксер Александр Усик готовится сделать новое шоу перед боем с Тайсоном Фьюри — вспоминаем лучшие перформансы украинца. 

Юлия Левченко с легкостью подтвердила неофициальный титул самой красивой спортсменки Украины. 

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал, сможет ли команда подписать новых игроков уже зимой. 

спорт Анна Седокова самоубийство Баскетбол Янис Тимма

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:33 Забудьте о рисе — как спасти телефон, упавший в воду

18:32 Шмыгаль сказал, как вырастут ресурсы местных бюджетов в 2025 году

18:31 Мудрик — пятый попавшийся на допинге игрок Шахтера

18:23 Когда гибель воина не дает права родственникам уволиться из ВСУ

18:22 До 9 000 грн заработка — какие монеты принесут приятный доход

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

18:21 Отключения возвращаются — в Укрэнерго дали прогноз на завтра

18:13 На Одесчине пограничники нашли уникальный патефон в вещах

18:04 В Киеве проходит выставка "Цирк во время войны" — фоторепортаж

17:57 Зеленский встретился во Львове с Туском — что обсудили

Text

17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

18:33 Забудьте о рисе — как спасти телефон, упавший в воду

18:32 Шмыгаль сказал, как вырастут ресурсы местных бюджетов в 2025 году

18:31 Мудрик — пятый попавшийся на допинге игрок Шахтера

18:23 Когда гибель воина не дает права родственникам уволиться из ВСУ

18:22 До 9 000 грн заработка — какие монеты принесут приятный доход

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

18:21 Отключения возвращаются — в Укрэнерго дали прогноз на завтра

18:13 На Одесчине пограничники нашли уникальный патефон в вещах

18:04 В Киеве проходит выставка "Цирк во время войны" — фоторепортаж

17:57 Зеленский встретился во Львове с Туском — что обсудили

17:49 Акции Газпрома обвалились до 15-летнего минимума — детали

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам