Смерть баскетболиста Тиммы — Седокову экстренно госпитализировали

Анна Седокова во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова была госпитализирована с нервным срывом после смерти своего бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица пыталась убедить спортсмена не делать непоправимое, но потерпела неудачу.

Седокова сама написала о госпитализации на своей странице в Instagram.

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Рано утром во вторник, 17 декабря, бывшего баскетболиста сборной Латвии Яниса Тимму обнаружили мертвым в центре Москвы. По разным данным спортсмена нашли либо в одном из отелей столицы, либо в подъезде дома. Рядом с ним были предсмертная записка и телефон с пропущенными звонками от бывшей жены баскетболиста.

Янис Тимма и Анна Седокова вместе. Фото: instagram.com/janis.timma/

Седокова не перенесла смерть Тиммы

Янис и Анна были женаты с 2020 по декабрь 2024 года. Спортсмен воспитывал детей певицы от предыдущих браков, делал татуировки с ее именем, буквально боготворил супругу. Однако их брак закончился расставанием, от которого Тимма так и не оправился.

Янис Тимма с мячом. Фото: instagram.com/janis.timma/

Спортсмен постоянно переписывался с бывшей супругой. В день самоубийства он оставил ей сообщение с намеком на то, что собирается сделать. Седокова звонила Янису и просила его не делать глупостей, но он уже не ответил.

Певица призналась, что у нее произошел нервный срыв после того, как она узнала о смерти бывшего мужа. Она тяжело перенесла эту новость. Седокова вызвала врачей, которые госпитализировали певицу. Также Анна закрыла комментарии на своей странице в социальной сети.

Напомним, стало известно, что Тимма написал в предсмертном сообщении для своей бывшей жены.

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