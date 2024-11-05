В Армении рассказали, почему Петраков ушел из сборной

Александр Петраков. Фото: УАФ

Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Армении. О причинах такого решения рассказал вице-президент армянской Федерации футбола Армен Никогосян.

Об этом пишет Fast news.

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Почему Петраков ушел из сборной Армении

Известно, что Александр Петраков ушел с поста главного тренера сборной Армении. По словам Армена Никогосяна, причиной стали личные проблемы тренера.

"Мы попрощались с Александром Петраковым после матча против Северной Македонии и поблагодарили его за работу. У Петракова были личные проблемы, и ему пришлось срочно ехать. Члены его тренерского штаба остались и работают до сих пор", — сказал Никогосян.

Александр Петраков. Фото: УАФ

Известно, что Александр Петраков возглавил национальную команду Армении в январе 2023 года. Под его руководством сборная провела 18 матчей и одержала четыре победы. В 10 матчах команда потерпела поражение.

Напомним, в четвертом туре Лиги Наций сборная Армении проиграла Северной Македонии со счётом 0:2 в домашнем матче.

Кроме этого, Мудриком заинтересовался известный итальянский клуб. Миланский "Интер" готов взять украинца в аренду сроком до конца сезона без права выкупа.