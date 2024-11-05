У Вірменії розповіли, чому Петраков пішов зі збірної

Олександр Петраков. Фото: УАФ

Олександр Петраков покинув пост головного тренера збірної Вірменії. Про причини такого рішення розповів віцепрезидент вірменської Федерації футболу Армен Нікогосян.

Про це пише Fast news.

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Відомо, що Олександр Петраков пішов з посади головного тренера збірної Вірменії. За словами Армена Нікогосяна причиною стали особисті проблеми тренера.

"Ми попрощалися з Олександром Петраковим після матчу проти Північної Македонії та подякували йому за роботу. У Петракова були особисті проблеми, і йому довелося терміново їхати. Члени його тренерського штабу залишилися і працюють досі", — сказав Нікогосян.

Олександр Петраков. Фото: УАФ

Відомо, що Олександр Петраков очолив національну команду Вірменії у січні 2023 року. Під його керівництвом збірна провела 18 матчів та здобула чотири перемоги. У 10 матчах команда зазнала поразки.

Нагадаємо, у четвертому турі Ліги Націй збірна Вірменії програла Північній Македонії з рахунком 0:2 у домашньому матчі.

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