У Вірменії розповіли, чому Петраков пішов зі збірної

У Вірменії пояснили, чому Петраков пішов з посади тренера
Олександр Петраков покинув пост головного тренера збірної Вірменії. Про причини такого рішення розповів віцепрезидент вірменської Федерації футболу Армен Нікогосян.
Про це пише Fast news.
Чому Петраков пішов зі збірної Вірменії
Відомо, що Олександр Петраков пішов з посади головного тренера збірної Вірменії. За словами Армена Нікогосяна причиною стали особисті проблеми тренера.
"Ми попрощалися з Олександром Петраковим після матчу проти Північної Македонії та подякували йому за роботу. У Петракова були особисті проблеми, і йому довелося терміново їхати. Члени його тренерського штабу залишилися і працюють досі", — сказав Нікогосян.
Відомо, що Олександр Петраков очолив національну команду Вірменії у січні 2023 року. Під його керівництвом збірна провела 18 матчів та здобула чотири перемоги. У 10 матчах команда зазнала поразки.
Нагадаємо, у четвертому турі Ліги Націй збірна Вірменії програла Північній Македонії з рахунком 0:2 у домашньому матчі.
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